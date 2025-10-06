امیر حاتمی: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سند اثبات دروغگویی دشمنان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه هشتاد و ششمین دوره مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با حضور امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار و در این آیین از امیر سرلشکر حسنی سعدی از فرماندهان و پیشکسوتان ۸ سال دفاع مقدس تجلیل و دانشنامه سرهنگ شهید علیرضا بوستان‍افروز، افسر رشید پدافند هوایی کشور که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به تهران به درجه شهادت نائل آمد، به خانواده او اهداء شد.

امیر سرلشکر حاتمی در این مراسم، دانشجویان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: شما دانشجویان فرماندهی و ستاد، از امروز با حضور در این داشگاه و تحصیل مباحث راهبردی " نظامی و دفاعی"، در مسیر نخبگان علمی و نظامی ارتش قرار گرفته اید و در حوزه دفاع از کشور و انقلاب اسلامی، به عنوان مهم‌ترین و مقدس ‌ترین وظیفه یک نظامی، مسئولیت شما به مراتب از گذشته سنگین تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه به جهت موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه و جهان، حفظ تمامیت ارضی ایران، استقلال و همچنین نظام جمهوری اسلامی سخت‍تر از سایر کشورهاست، افزود: ملت ایران، ملتی سرافراز و سربلند و خاک ایران نیز، سرشار از ظرفیت‌های عظیمی است که همین عوامل مسئولیت سربازان این ملت در ارتش را سنگین‍‌تر می‍‌کند.

امیر سرلشکر حاتمی تصریح کرد: ملت ایران در سال ۵۷، آرمان بلند استقلال، آزادی و نظام جمهوری اسلامی را مطالبه کرد و به حضور، توطئه و چپاولگری بیگانگان در این سرزمین پایان داد. این ملت با وجود همه موانع و دشمنی‌ها، همچنان حافظ آرمان‌ها، اندیشه‌ها و راه سرخ شهیدان خود است و ما باید بیش از پیش برای حفظ این ارزش‌ها بکوشیم.

فرمانده کل ارتش در ادامه، جنگ ۱۲ روزه را سند دروغگویی دشمنان ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: تلاش دشمن آن است که القاء کند مشکلات، تحریم‌های ظالمانه و حتی جنگ تحمیلی ۸ ساله، در نتیجه وجود نظام جمهوری اسلامی است، اما همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برای اثبات دروغ بودن این ادعا، کافی است. ما در این جنگ ۱۲ روزه، در حالی که مشغول مذاکره بودیم، مورد تهاجم قرار گرفتیم. در جنگ تحمیلی ۸ ساله هم نظام سلطه با هدف آسیب رساندن به نظام اسلامی، با حمایت‌های همه جانبه شرق و غرب از رژیم منحوس صدام، این کشور را آماج تهاجم و ظلم خود قرار داد و در تاریخ هم، ظلم‌های بیشماری به ملت ایران شده است. جنگ‌های جهانی اول و دوم از همین نمونه‍‌هاست. آن زمان، علیرغم تلاش‌ها برای دور نگه داشتن ایران از جنگ، کشورمان بدلیل همین موقعیت راهبردی درگیر جنگ شد و مورد ظلم و تجاوز قرار گرفت و نگاه اجمالی به تاریخ، برای اثبات دروغگویی دشمنان کافی است.

امیر سرلشکر حاتمی در بخش دیگری از اظهاراتش، لزوم بهره ‌گیری از تجربیات جنگ تحمیلی ۱۲روزه را برای ارتش مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: دوره عملیات‌های تک نیرویی گذشته، دوره عملیات‌های مشترک هم در حال گذر است و ما وارد دوره جنگ‌های ترکیبی‌ و تمرکز بر حوزه ادراکی شده‌ایم. شیوه آمادگی برای این نوع از جنگ‌ها با جنگ‌های گذشته متفاوت است و ما در کشور فقط درگیر ۱۲ روز جنگ بودیم، اما باید از تجربیات آن به اندازه ۱۲ سال استفاده کنیم.

وی گفت: بررسی ابعاد مختلف این جنگ ۱۲ روزه، نیازمند تحقیق و پژوهش بسیاری است و دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش باید در این زمینه به طور جدی آن را مورد مطالعه قرار دهد. ما یک جنگ ترکیبی را از نزدیک لمس کردیم و از این تجربه منحصر به فرد بایستی حداکثر استفاده بعمل آید.

پیشکسوتان جهاد و شهادت، موجب افتخار ارتش و کشور هستند

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه این مراسم، به لزوم تقدیر از اساتید، پیشکسوتان و ایثارگران ارتش پرداخت و اقدامات ارزنده آنان در دفاع از میهن اسلامی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: پیشکسوتان و ایثارگران ارتش، کارهای با ارزشی را در دوره‌های مختلف انجام داده‌اند و نام و یاد این بزرگان در کتاب زرین دفاع مقدس و تاریخ عملیات‌ بزرگی، چون ثامن الائمه (ع) ، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس و سایر عملیات‌ مهم به چشم می‌خورد.

امیر سرلشکر حاتمی تصریح کرد: اساتید و دانش‌آموختگان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در طول دوران دفاع مقدس در کنار فرماندهان جنگ بودند و با طراحی‌های دقیق و علمی خود در نبردهای مختلف، موجبات افتخار کشور را فراهم ساخته و مانع تحقق نیات شوم و پلید دشمن در تصرف کشورمان شدند.

عضو شورای دفاع خاطرنشان کرد: هدف دشمن در جنگ تحمیلی، جداسازی بخشی از این سرزمین مقدس بود و در این مسیر هدف‌شان ضربه زدن به انقلاب نوپای اسلامی بود که با لطف خداوند متعال و با حضور پیشکسوتان ما در کنار جوانان پور شور، دشمن و اهدافش را درهم شکستند.

وی با بیان اینکه امروز دانشگاه فرماندهی و ستاد، یک دانشگاه مستحکم و مرجع برای علوم نظامی به شمار می‌رود، گفت: بسیاری از پیشکسوتانی که در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش درس آموخته و یا تدریس کردند، بعدها نقش‌های بزرگی برای امنیت کشور ایفا کردند.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن تقدیر از حسن سلیقه دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، به ۲ الگوی تراز انقلاب اسلامی حاضر در این مراسم اشاره و بیان کرد: الگوی اول، امیر سرلشکر حسنی سعدی است که نماد یک امیر و افسر صادق، پرتلاش، مسئولیت پذیر، ولایت‌مدار برای نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او از ابتدای انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، با حضور موثر خود در تمامی عرصه های پر خطر به نمایش گذاشت. درس گرفتن و دیدن چنین الگوهایی برای دانشجویان ارتش و جوانان ایران اسلامی، ارزشمند و مغتنم است.

وی برخورداری از الگوهای نمونه را لازمه تشخیص و طی مسیر درست توسط همه انسان‌ها به ویژه نظامیان دانست و تصریح کرد: شهیدان از جمله الگوهای ناب جامعه هستند؛ یکی از این شهدا که الگوی همه ما به شمار می‌رود، شهید بزرگوار، سرهنگ بوستان افروز است که امروز خانواده معظم و معزز او در این مراسم حاضر است. این شهید بزرگوار، در حال تحصیل در دافوس ارتش بود ولی به محض ایجاد خطر برای کشور، داوطلبانه به میدان عمل رفت و دانشنامه خود را با خون خویش، امضا کرد. همه ما باید به این الگوها تاسی کنیم.

امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه ایستادگی امروز ملت ایران را نتیجه خون پاک شهدا دانست و با تاکید بر لزوم حفظ احترام خانواده شهدا، خاطرنشان کرد: اگر ملت ایران، امروز با سرافرازی و سربلندی اعلام می‌کند که زیربار ظلم و تسلیم نمی‌رود و با نهایت توان برای پیروزی می‌جنگد، به برکت خون شهدا و ایثارگرانی مانند شهید بوستان افروز است. شهدا برای همیشه تاریخ، الگو و جاودانه هستند و هر زمان که به آنان نگاه کنیم، مسیر درست را پیدا خواهیم کرد.

امیر سرلشکر حسین حسنی‌سعدی متولد سال ۱۳۲۰ است که جانشینی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص)، فرماندهی نیروی زمینی ارتش، معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه سید الشهداء و فرماندهی قرارگاه نصر از جمله مسئولیت‌های وی به شمار می‌رود.

شهید سرهنگ بوستان افروز، افسر مومن و انقلابی نیروی پدافند هوایی ارتش نیز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدار فرزندی که در راه دارد نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد.