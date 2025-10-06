مخبر: کارهای بزرگ ایران پس از انقلاب با نگاهی هنرمندانه معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در نشستی صمیمانه با مدیر، هیئت رئیسه، برنامهسازان و تهیهکنندگان شبکه یک سیما با تجلیل از نقش برجسته صداوسیما بهویژه در رخدادهای مهمی نظیر مدیریت بحران کرونا ، شهادت رئیس جمهور و دفاع مقدس ۱۲ روزه، رسانه ملی را به عنوان منبع الهامبخش هویت ملی و اعتماد به نفس ایرانی دانست.
وی با اشاره به داشته ها و ظرفیتهای عظیم اقتصادی و انسانی کشور، گفت: در حال حاضر ظرفیتها و داشتههای کشور به مراتب بیشتر از مشکلات آن است و این یک نقطه قوت بزرگ برای پیشرفت ملی محسوب میشود و طبعا حاکمیت و مردم می توانند با به نتیجه رساندن این ظرفیت ها دشمن را در مسیر تحریم ایران نا امید کنند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در این نشست تصریح کرد: رسانه ملی می تواند آوردگاه نمایش توانمندی ها باشد و با ایجاد امید مبتنی بر واقعیت و ساخت و پرداختی هنرمندانه جوانان را به این باور رساند که ایران کشور ساختن ها و استفاده از ظرفیت هااست و این اتفاق بیش از چهار دهه در عرصه های مختلف رقم خورده و به بار نشسته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد : امروز باید اولویتِ ما توجه به شرکت های نوپای دانش بنیان باشد و با کارویژه هایی نظیر احیای شرکتهای دانشبنیان، میتوان توسعه کشور را حتی در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا رقم زد.
وی افزود: نیروهای نخبه، به ویژه در حوزه رسانه، مهمترین سرمایه کشور در این زمینه هستند.
مخبر با اشاره به ابعاد جدید تهدیدات دشمن، خاطرنشان کرد: امروز استعمار جدیدی بر مبنای دادهها در حال شکلگیری است. دنیا شاهد یک پدیده جدید مبتنی بر استعمار دادهها است که از سوی قدرتهای بزرگ و به ویژه آمریکا ایجاد و اعمال شده است. این استعمار و حربه نوین از طریق تسلط بر کلان دادههای جهانی، ذائقه مردم را به دست آورده و به سمت تحمیل اراده سیاسی و فرهنگی مورد نظر خود به جامعه هدف میرود.
مشاور و دستیار رهبری در ادامه تأکید کرد: دشمن با تمرکز بر القای ضعف و تاریک نشان دادن افق کشور، سعی در دلسرد کردن مردم دارد، در حالی که واقعیتهای میدانی، علمی و توسعه زیرساختهای کلان ایران این موضوع را نشان نمیدهد و ایران یک کشور توانمند و پرظرفیت است.
مخبر همچنین تأکید کرد: باید ظرفیتها و توانمندی ساکنان روستاها و مناطق دور از شهرهای بزرگ، که به شدت موفق هستند و ظرفیت الگوسازی دارند، بیشتر نمایش داده شود.
وی در پایان تأکید کرد: افق و آینده ایران ما با ظرفیتهای کشور حتی در شرایط تحریم هم روشن است و فقط بایددر مقابل رسانههای سیاهنما، توجه تان را روی داشتهها و ظرفیتها و البته کارهای بزرگ انجام شده بیندازید و اعتماد به نفس ملی را بالا ببرید.
در این نشست، مرادی بیناباج مدیر شبکه یک سیما و جمعی از تهیه کنندگان و مدیران گروهها هر یک با طرح دیدگاهها و گزارشهایی از تولیدات و برنامههای زنده و تولیدی شبک یک سیما در حوزه پیشرفت و توسعه ایران اسلامی ، بر آمادگی این شبکه برای تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند و مخبر به استماع صحبتهای ایشان پرداخت.
