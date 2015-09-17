به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، مهدی جمالی نژاد اظهار داشت: آخرین نشست تخصصی اجلاس منطقه‌ای آسیا - اقیانوسیه، شورای جهانی صنایع‌دستی در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ تشکل جلسه داد که بر اساس این نشست شهر تاریخی اصفهان به‌عنوان «شهر جهانی صنایع‌دستی» به ثبت رسید.

وی ادامه داد: ارتقاء جایگاه ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی کشور، توسعه بازارهای جهانی، زمینه‌سازی برای حضور پررنگ صنایع‌دستی اصفهان در عرصه‌های بین المللی، توسعه دیپلماسی گردشگری، فرهنگی و افزایش اشتیاق گردشگران برای سفر به شهر تاریخی اصفهان از نتایج این اقدام مهم به شمار می روند.

جمالی نژاد اظهار داشت: به‌منظور گرامی داشت این رویداد مهم که زمینه درخشش بیش‌ازپیش فرهنگ غنی اصفهان و دستاوردهای هنر دیرین این شهر را فراهم کرده است در مهرماه سال جاری جشن باشکوهی را با عنوان «شهر خلاق صنایع‌دستی در جهان» در اصفهان برگزار خواهیم کرد.