به گزارش خبرگزاری مهر، درادامه سیاست‌های دانشگاه الزهرا(س) در زمینه مدیریت سبز و ارتقای امکانات رفاهی و زیست‌محیطی، تعداد ۴۰۰ اصله نهال مثمر در محوطه خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه کاشته شد.

این اقدام با هدف ایجاد محیطی سرسبز، سالم و بانشاط برای دانشجویان و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست انجام شد. مسئولان دانشگاه تأکید کردند که فضای سبز نه تنها بر زیبایی محیط اثرگذار است، بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه دانشجویان ایفا می‌کند.

نهال‌های کاشته‌شده از گونه‌های مثمر انتخاب شده‌اند تا علاوه بر زیبایی و طراوت محیط خوابگاه‌ها، بهره‌مندی دانشجویان را نیز افزایش دهند. این طرح، بخشی از برنامه جامع توسعه فضای سبز دانشگاه الزهرا به شمار می‌رود و با حمایت شهرداری منطقه ۳ تهران انجام شده است.

خوابگاه فرزانگان در منطقه ۳ تهران، دارای وسعت ۶ هکتار است که ۲ هکتار آن به فضای سبز اختصاص دارد. درختان تنومند و مثمر از جمله خرمالو، گردو، گیلاس و شاه‌توت، جلوه خاصی به محوطه خوابگاه داده‌اند. هر ساله در مناسبت‌های ملی و هفته خوابگاه‌ها، تعداد محدودی نهال به این مجموعه اضافه می‌شود و امسال نیز با همکاری شهرداری، کاشت نهال‌های مثمر از جمله گردو انجام شد.

این اقدام نشان‌دهنده تلاش دانشگاه در جهت ارتقای رفاه دانشجویان، ترویج فرهنگ محیط‌زیستی و توسعه پایدار فضای سبز است.