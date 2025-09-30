به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، با هدف توسعه فناوری‌های نوین دریایی، بهره‌گیری از دانش بومی و ایجاد بسترهای پژوهش مشترک، تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه الزهرا (س) و مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی ایران امضا شد.

در ابتدای نشست، زهرا ناظم‌بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت دریا در توسعه پایدار گفت: اگر یافته‌های علمی اساتید با صنعت پیوند نخورد، در کتابخانه‌ها باقی خواهد ماند. همکاری دانشگاه و صنعت ضرورتی راهبردی برای دستیابی به مرزهای دانش است.

سعید جعفری، مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی ایران، نیز با تأکید بر ضرورت تغییر سوخت شناورها و حرکت به سمت سوخت‌های زیروکربن، بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نو و اجرای استانداردهای بین‌المللی دریایی تأکید کرد.

وی همچنین استفاده از رنگ‌های نانویی به جای رنگ‌های سمی را گامی مهم در حفاظت از محیط‌زیست دریایی دانست.

در ادامه، فخری‌سادات حسینی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا (س)، با اشاره به ظرفیت‌های علمی این دانشگاه، ایجاد کارگروه‌های مشترک برای پیگیری عملی مفاد تفاهم‌نامه را ضروری عنوان کرد. همچنین تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بر آمادگی این مجموعه در حوزه‌های ساخت شناور، خزه‌زدایی، گردشگری دریایی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی تأکید کردند.

با امضای این تفاهم‌نامه، دانشگاه الزهرا (س) و مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی ایران مسیر نوینی را برای انتقال دانش به صنعت دریایی و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه کشور آغاز کرده‌اند؛ این اقدام می‌تواند به ارتقای مستمر، نوآوری و توسعه فناوری‌های دریایی با رعایت اصول زیست‌محیطی منجر شود.