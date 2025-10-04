چیدمان مدرن با فرش مراکشی؛ ۵ ایده پرطرفدار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از خاصترین انواع فرش که برگرفته از فرهنگ قبایل بربر مراکش است، فرش مراکشی است. اگرچه در گذشته این فرش را از الیاف طبیعی یعنی پشم گوسفند میبافتند، اما حالا فرشهای مراکشی با الیاف ویکرون، ترک و کوتون نیز تولید میشوند. فرش مراکشی با نقوش هندسی منحصربهفرد و طرحهای مینیمال، ساده و جذابش، نزد همه شناخته شده و رنگهای گرم و خنثی که در تاروپود آن دیده میشوند، این محصول را به یک فرش شیک و مدرن برای فضاهای امروزی تبدیل کردهاند.
فرش اسکاندیناوی، نام دیگر این محصول بوده و این اسم از طرح ساده و رنگهای فرش سرچشمه میگیرد. اگر خواهان داشتن دکوراسیونی متفاوت هستید، میتوانید از این گزینه برای استفاده در فضای داخلی استفاده کنید. قطعا نتیجۀ چیدمان دکوراسیون با حضور این فرش، عالیتر از همیشه خواهد بود. در ادامه قصد داریم تا چیدمان مدرن با فرش مراکشی را مورد بررسی قرار دهیم و ۵ ایده پرطرفدار را مطرح کنیم.
چند ایده جذاب برای چیدمان با فرش مراکشی
فرش مراکشی (ماراکویی) را میتوان بهترین فرش ماشینی برای خانههای مدرن خطاب کرد. این فرش با حضورش، تحولی چشمگیر را در دکوراسیونهای مختلف به وجود آورده است و با هر سبک دکوراسیونی همخوانی دارد. اگر فرش انتخابی شما برای چیدمان دکوراسیون، همین گزینه است؛ پس نیاز دارید که چند ایده جذاب برای چیدمان با فرش مراکشی را دریافت کنید. این ایدهها میتوانند در تصمیمگیری شما برای استفاده صحیح از این فرش در هر نقطه از خانه، موثر باشند:
فرش مراکشی، همراهی مناسب برای اتاق نشیمن:
اگر خواهان ایجاد تغییراتی مطلوب در اتاق نشیمن هستید و میخواهید این فضا، تداعیکنندۀ یک محیط دوستانه و گرم برای شما و همینطور مهماناان باشد؛ میتوانید فرش مراکشی را برای این نقطه از منزل انتخاب نمایید. فراموش نکنید که برای خلق بهترین نتیجه، نیازمند انتخاب فرش بر اساس سبک دکوراسیون منزل خواهید بود.
خرید آنلاین فرش مراکشی
برای اتاق نشیمن با سبک مدرن، کدام یک از فرشهای مراکشی را انتخاب کنیم؟
اگر اتاق نشیمن شما دارای سبک مدرن است، فرش مراکشی با رنگهای شاد و زنده و شکلهای هندسی، مناسب این فضا خواهد بود. اگر از مبلهای مینیمال در دکوراسیون داخلی استفاده کردهاید، میتوانید فرشهای مراکشی که رنگها و طرحهای سیاه و سفید را به همراه دارند، انتخاب کنید. استفاده از فرش با این الگو و رنگ میتواند فضایی عمیق و تاثیرگذار را ایجاد نمایید.
انتخاب فرش مراکشی برای اتاق نشیمن که دارای تم رنگی است:
اگر برای زیباتر جلوه دادن اتاق نشیمن، آن را با تمهای رنگی جذاب، دیزاین کردهاید، باید فرش مراکشی متناسب با همین تم را انتخاب کنید تا فضا از آنچه که است، خاصتر نشان داده شود. مثلا بهترین گزینه برای اتاق نشیمن با تم رنگی سفید و سبز، فرش با الگوهای سبزرنگ است که نه تنها با این تم، مطابقت دارد؛ بلکه فضایی هماهنگ و مطلوب را به وجود خواهد آورد.
اتاق نشیمن کلاسیک را با فرشهای طرح سنتی چیدمان کنید:
چنانچه اتاق نشیمن دارای طرح کلاسیک است، برای اینکه بهترین نتیجه حاصل شود؛ باید از فرشهایی با طرح سنتی در این فضا استفاده کنید. همچنین فرشهایی که رنگ غنی را به تصویر میکشند، گزینهای مناسب برای استفاده در این فضا خواهند بود. این فرشها با دکوراسیونهای چوبی و کلاسیک، هماهنگ بوده و با همۀ عناصر موجود در آن مثل پردهها و مبلهای کلاسیک نیز مطابقت دارند.
برای اتاق نشیمن با فضای محدود، چه فرشی را انتخاب کنیم؟
اگر میخواهید انتخابتان برای اتاق نشیمن کوچک و دارای ابعاد محدود، رضایتبخش باشد؛ باید فرش مراکشی که ابعاد کوچکتری دارد را مدنظر قرار دهید. استفاده از این فرش در نقطه مرکزی اتاق، نه تنها از شلوغ نشان دادن فضا و اشغال بیهودۀ آن جلوگیری میکند؛ بلکه فضایی باز همراه با جلوۀ خاص و دوست داشتنی را به وجود خواهد آورد.
برای اتاق خواب، از کدام فرش مراکشی استفاده کنیم؟
اتاق خواب باید همراه با فضایی آرام و مناسب باشد تا فرد بتواند لحظاتی را به استراحت و انجام کارهای شخصی در آن بگذراند. پس باید فرشی را برای این محیط انتخاب کرد که آرامش آن را برهم نزند. با این اوصاف، انتخاب فرش مراکشی با رنگ و طرح ملایم میتواند اقدامی بهجا باشد.
جدیدترین مدل فرش مراکشی
نکاتی درباره تزیین دکوراسیون با این فرش
برای اینکه دکوراسیون داخلی را با فرش مراکشی به بهترین شکل تزیین کنید، باید چند نکتۀ مهم را مورد توجه قرار دهید:
چیدمان اکسسوریها و عناصر تزیینی در اطراف این فرش و قرار دادن آن در نقطه کانونی فضا میتواند نتیجهای بینظیر را ایجاد کند.
چیدن فرشهای مراکشی روی هم باعث عمق بخشیدن به فضا خواهد شد.
استفاده از فرش مراکشی همراه با سبکها و رنگهای مختلف میتواند فضایی متفاوت و خاص را ایجاد نماید.
اگر فضای موردنظر دارای رنگ خنثی است، از فرشی رنگی در این فضا استفاده کنید.
ترکیب و ادغام مبل مدرن و مینیمال با فرشهای مراکشی، نتیجهای جالب را به وجود میآورد.
فرش مراکشی را از کجا بخریم؟
برای خرید فرش مراکشی، مسیرهای متعددی وجود دارند. یکی از مطمئنترین و آسانترین مسیرها برای دسترسی به این محصول و خلق دکوراسیونی شیک و زیبا به کمک آن، فروشگاه امیرکبیر است. این مجموعه انواع محصولات برند همچون فرش کاشان را با کیفیت و قیمت مناسب، تقدیم حضورتان خواهد کرد. بیشک تنوع فرشهای موجود در این مجموعه به همراه قیمت عالی آنها، شما را شگفتزده میکنند. از محصولات فروشگاه امیرکبیر میتوان به فرش مراکشی، فرش افشان، فرش شکارگاه، کلاسیک، نئوکلاسیک، سنتی، مدرن، فانتزی، ورساچه، طلاکوب و ... اشاره کرد. همگی این محصولات، جذابیت در طرح و رنگ و بافت و تراکم عالی را به همراه داشته و انتخابی ایدهآل برای هر فضا هستند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما