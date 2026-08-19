به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش دمای کمینه ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس، در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه، دمای کمینه در ۴۰ ایستگاه هواشناسی استان ثبت شده است.

بر این اساس، دشت نمدان با دمای ۸.۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه فارس گزارش شده و پس از آن صفاشهر با ۱۱.۵ درجه و پاسارگاد با ۱۲.۴ درجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مقابل، افزر با ثبت دمای ۳۱.۴ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان بوده و پس از آن فیروزآباد (کربنات سدیم کاوه) با ۳۰.۵ درجه و مهر با ۳۰.۳ درجه قرار گرفته‌اند.

دمای کمینه در شیراز نیز ۱۹.۶ درجه سلسیوس ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای کمینه ایستگاه‌های فارس ۲۲ درجه سلسیوس اعلام شده و اختلاف دمای ثبت‌شده بین خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان به حدود ۲۳ درجه می‌رسد.

همچنین پس از افزر، خنج و فیروزآباد با ۲۹.۴ درجه، قیروکارزین با ۲۹.۴ درجه، لار با ۲۸.۸ درجه و گراش با ۲۸.۶ درجه از دیگر مناطق گرم فارس در این گزارش هستند.

در بخش شمالی و مناطق مرتفع استان نیز دماهای پایین‌تری ثبت شده است؛ به‌طوری‌که ارسنجان ۲۲.۴، جهرم ۲۳، خفر ۲۳.۷، خرامه ۲۳.۸ و فراشبند ۲۴.۴ درجه سلسیوس گزارش شده‌اند.

بر اساس اعلام هواشناسی فارس، این اطلاعات مربوط به دمای کمینه ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز ۲۸ مردادماه است.