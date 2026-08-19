به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، مراسم امضای این تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه با حضور اصغرنوراله‌زاده رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مجتبی زارع مهرجردی معاون سرمایه‌گذاری، رضا قربانی معاون نوآوری و توسعه فناوری، محسن افروخته معاون توسعه صندوق، علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، محمد نریمانی راد رییس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران و جمعی از مدیران این دو نهاد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

سرمایه‌گذاری مشترک ۷ همتی صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت صنایع شیر ایران در حوزه تولیدشیرخشک نوزاد

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌ها و حمایت‌های نهادهای همراه در برنامه تولید شیرخشک نوزاد گفت: در یکسال گذشته شاهد تلاش‌های بسیار خوب و موثری در این حوزه بودیم و بررسی و ارزیابی شرکت‌هایی که در فراخوان تولید شیرخشک نوزاد ثبت درخواست کرده بودند، با دقت و سرعت انجام شد. درحال حاضر ۹۷ درصداز شیرخشک مورد نیاز کشور از خارج تامین می‌شود که ارزبری بالایی به خود اختصاص داده است.

نوراله‌زاده تاکید کرد: بجز جنبه اقتصادی این موضوع، باید به این نکته توجه داشت که شیرخشک نوزاد از جمله محصولات راهبردی و مهم برای کشور محسوب شده و با سلامت نوزادان در ارتباط است؛ بنابراین تامین نیاز کشور به این محصول توسط شرکت‌های داخلی باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد وضرورت دارد توجه ویژه‌ای به این حوزه مهم داشته باشیم. درحال حاضر دانش فنی و امکانات تولید شیرخشک در کشور وجود دارد و با همکاری شرکت صنایع شیر ایران و زیرمجموعه‌های آن، می‌توان کل زنجیره تولید شیرخشک را در کشور ایجاد کرد.

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: سرمایه‌گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت صنایع شیر ایران با هدف تولید شیرخشک نوزاد بالغ بر ۷ همت است و امیدواریم سرمایه‌گذاری در این بخش تا پایان سال جاری بصورت کامل انجام شده و بزودی شاهد ورود محصولات شیرخشک تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران به بازار کشور باشیم. انتظار داریم ظرفیت تولید شیرخشکنوزاد در داخل کشور به ۱۲ هزار تن برسد و تا پایان سال جاریشاهد ورود محصولات این حوزه به بازار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت صنایعشیر ایران بتواند در یک بازه زمانی یکساله، نیاز کشور به شیرخشک نوزاد را تامین کند و این محصول راهبردی به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد و بزودی شاهد رونمایی از این طرح ملی باشیم. اثربخشی این اقدام علاوه بر حوزه سلامت جامعه، در حوزه اقتصادی نیز از اثربخشی بالایی برخوردار است.

استفاده از ظرفیت زیرمجموعه‌های شرکت صنایع شیر ایران برای تولید شیرخشک

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این مراسم گفت: از همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی در بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح تولید شیرخشک نوزاد تشکر می‌کنم. تولید شیرخشک نوزاد در داخل کشور از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. از بُعد سلامت، این محصول با موضوعاتی از جمله وزن‌گیری، قد و استخوان‌بندی، کمک به حفظ و ارتقای سلامتنوزادان در ارتباط است و باید به بحث سلامت نسل‌های بعدی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

ازوجی افزود: در عی حال، بخش زیادی از شیرخشک مصرفی در کشور از خارج وارد می‌شود که ارزبری بسیار بالایی به خود اختصاص داده است و تولید این محصول در داخل، می‌تواند نیاز کشور به این محصول راهبردی را تامین کند. ۹ شرکت زیرمجموعه شرکت صنایع شیر ایران در استان‌های مختلف به این حوزه ورود کرده‌اند که از بعد ایجاد اشتغال نیز این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. تولید شیرخشک در داخل باعث شکوفایی بخشی از اقتصاد کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فناوری و نوآوری تولید شیرخشک در کشور شکل گرفته است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم تا نیاز داخل به این محصول تامین شود. این موضوع به شکوفاییاقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.

تولید شیرخشک در کشور با تکیه بر دانش و توانمندی داخلی

رییس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران نیز با تشکر از همراهی همه مجموعه‌ها از جمله معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اقدام بزرگی در همکاری مشترک شرکت صنایعشیر ایران و صندوق بازنشستگی کشوری، معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه تولید شیرخشک نوزاد شروع شده است. امیدواریم بتوانیم در همکاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی، این محصول راهبردی را در داخل تولید کنیم.

وی افزود: سالانه به ۷۰ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد نیاز داریم. برندهای مختلفی در کشور وجود دارند که بیشتر آنها وارداتی هستند و این حوزه، ارزبری بالایی به خود اختصاص داده است. دانش و امکانات تولید شیرخشک نوزاد در کشور وجود دارد تا این محصول راهبردی و استراتژیک، در داخل تولید شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

نریمانی راد با اشاره به اجزای تشکیل‌دهنده شیرخشک نوزاد افزود: دانش و مواد اولیه تولید شیرخشک نوزاد را در اختیار داریم. چند شرکت زیرمجموعه صنایع شیر ایران در این طرح، در زمینه آب پنیر کانی زایی‌شده (D۹۰) و چند شرکت نیز در حوزه لاکتوز فعالیت می‌کنند و زمینه تولید شیرخشک نوزاد در کشور با تکیه بر دانش و توانمندی داخلی وجود دارد.

تولید شیرخشک در داخل، جلوه‌ای از رشد اقتصاد دانش‌بنیان

همچنین معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در حوزه تولید شیرخشک گفت: یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولید محصولات راهبردی و رفع نیازهایداخل است. شیرخشک نیز یکی از اقلام راهبردی است و با هدف تامین نیاز داخل، فراخوان تولید شیرخشک نوزاد به عنوان یکی از محصولات راهبردی کشور در همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، سازمان برنامه و بودجه سال گذشته منتشر شد.

قربانی افزود: بررسی درخواست‌های دریافت‌شده، با دقت انجام شد و سرمایه‌گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت صنایع شیر ایران در حوزه تولید شیرخشک نوزاد شکل گرفت. این اقدام علاوه بر رفع نیاز کشور و کاهش ارزبری، جلوه‌ای از رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

سرمایه‌گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت صنایع شیر ایران

زارع مهرجردی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با ارائه گزارش از روند سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تولی شیرخشک گفت: همکاری و تعامل خوبی میانصندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت صنایع شیر ایران در حوزه تولید شیرخشک نوزاد شکل گرفته است. امیدواریمسرمایه‌گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت صنایع شیر ایران با نتایج بسیار مثبتی برای کشور همراه باشد و منجر به تامین نیاز داخل به این محصول راهبردیشود.

امضای تفاهم‌نامه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت صنایع شیرایران در حوزه تولید شیرخشک نوزاد

این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت شرکت‌هایدانش‌بنیان زیرمجموعه صنایع شیر ایران، تکمیل زنجیرهتولید مواد اولیه شیرخشک نوزاد و کمک به تحقق هدف تولید ۷۰ درصد از نیاز کشور در حوزه شیرخشک نوزاد (رگولار) به امضای اصغر نوراله‌زاده رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر محمد نریمانی راد رییسهیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران رسید.

تامین مالی زنجیره تولید شیرخشک نوزاد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه صنایع شیرایران، استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیانو ظرفیت اعتبار مالیاتی در راستای توسعه پروژه‌های فناورانه در این حوزه، بخش‌هایی از مفاد این تفاهم‌نامه است.