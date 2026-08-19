افضل: هدف پالایش نفت بندرعباس کسب بهترین نتایج در لیگ برتر فوتسال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افضل پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به شرایط تیم پالایش نفت بندرعباس اظهار کرد: فصل گذشته بازیکنان زیادی از تیم جدا نشدند و تلاش کردیم اسکلت اصلی تیم را حفظ کنیم. در فصل جدید نیز تعداد محدودی بازیکن به مجموعه اضافه شدند که شامل دو دروازهبان و دو بازیکن است.
وی افزود: در مجموعه پالایش نفت بندرعباس بازیکنان بسیار خوبی حضور دارند که از کیفیت فنی بالایی برخوردارند و چند بازیکن نیز به تیمهای ملی دعوت شدهاند. یکی از دروازهبانان ما نیز سابقه حضور در تیم ملی را دارد و امیدواریم مجموعه این بازیکنان در کنار یکدیگر فصل خوبی را سپری کنند.
هدف ما قهرمانی است
سرمربی پالایش نفت بندرعباس با بیان اینکه هدف این تیم کسب بهترین جایگاه در جدول است، تصریح کرد: به بازیکنان گفتهایم هدف ما این است که برای قهرمانی تلاش کنیم. البته نمیتوان از اکنون رتبه نهایی تیم را پیشبینی کرد، اما تمام تلاشمان این است که بهترین عدد و جایگاه را در جدول به مردم هرمزگان هدیه کنیم.
افضل ادامه داد: برای ما مهم است که بازیکنان از نظر فنی پیشرفت کنند و برنامههای تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را به بهترین شکل در زمین اجرا کنند. اگر بازیکنان وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اطمینان دارم پالایش نفت بندرعباس میتواند امسال یکی از تیمهای باکیفیت لیگ برتر باشد.
تماشاگران سرمایه اصلی فوتسال بندرعباس
وی با قدردانی از هواداران بندرعباسی گفت: مردم هرمزگان و بهویژه هواداران بندرعباسی بسیار خونگرم هستند و امیدوارم بدون حاشیه از بازیها لذت ببرند. از تماشاگران میخواهم تا پایان فصل کنار تیم باشند و از بازیکنان حمایت کنند.
سرمربی پالایش نفت بندرعباس تأکید کرد: حضور تماشاگران میتواند انگیزه بسیار زیادی به بازیکنان بدهد و اگر هواداران تا لحظه آخر از تیم حمایت کنند، مطمئن باشید پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان میتوانند جزو تیمهای باکیفیت لیگ برتر باشند.
سالن فجر برای تماشاگران شرایط بهتری داشت
افضل درباره تغییر محل برگزاری مسابقات نیز اظهار کرد: سالن فجر از نظر حضور تماشاگر شرایط بهتری داشت و در سالهای گذشته استقبال خوبی از مسابقات در این سالن صورت میگرفت. تماشاگران راحتتر بودند و بازیکنان نیز شرایط مناسبتری برای بازی داشتند.
وی افزود: سالن اروند نیز سالن خوبی است، هرچند از نظر جایگاه تماشاگران با استانداردهای مطلوب فاصله دارد. امیدواریم بتوانیم از امکانات موجود در شهر بندرعباس به بهترین شکل استفاده کنیم.
ضرورت بهبود امکانات سالنها
سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به مشکلات برخی سالنهای ورزشی بندرعباس گفت: چند سال است که در بندرعباس با تیمهای مختلف بازی کردهام و برخی مشکلات در زمینه نظافت، بهداشت و امکانات رختکنها وجود دارد.
وی ادامه داد: رختکنهای سالن فجر برای تیم میزبان و مهمان شرایط مناسبی ندارد. امروز ورزش حرفهای شده و شایسته نیست سالن مسابقه خوب باشد اما رختکن آن امکانات مناسبی نداشته باشد.
افضل اضافه کرد: باید امکاناتی فراهم شود که تیمهای مهمان و میزبان بتوانند با آرامش از رختکن استفاده کنند. در ورزشگاههای بزرگ دنیا نیز مسیرهای مناسبی برای ورود و خروج تیمها طراحی شده تا بازیکنان بدون قرار گرفتن در معرض فشار تماشاگران وارد زمین شوند.
استفاده از تجربه مربیان بومی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از ظرفیت مربیان و پیشکسوتان فوتسال هرمزگان تأکید کرد و گفت: برای من بومی یا غیربومی بودن مربی مسئله اصلی نیست؛ مهم این است که همه از خطوط و اختلافات فاصله بگیرند و برای پیشرفت فوتسال بندرعباس و هرمزگان کنار هم باشند.
وی افزود: تلاش میکنیم از تجربه مربیان بومی استفاده کنیم و ادامهدهنده مسیری باشیم که آنها آغاز کردهاند تا تیمی در شأن مردم هرمزگان ساخته شود.
هدف من کمک به فوتسال هرمزگان است
سرمربی پالایش نفت بندرعباس در پایان گفت: امیدوارم مردم و هواداران تا پایان فصل کنار ما باشند و بتوانیم با حمایت آنها نتایج خوبی کسب کنیم.
افضل خاطرنشان کرد: هدف من این است که هر کاری از دستم برمیآید برای فوتسال هرمزگان انجام دهم و اگر جایی احساس کنم توان انجام کاری را ندارم، صادقانه میگویم نمیتوانم. امیدوارم در کنار مردم و مربیان این استان بتوانیم به فوتسال بندرعباس کمک کنیم و فصل خوبی را رقم بزنیم.
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