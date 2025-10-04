تیمور مالمیر عضو شورای علمی ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک دستاورد علمی برجسته، تیمور مالمیر، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، به عضویت شورای علمی گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.

این انتصاب که به مدت سه سال اعتبار دارد، به عنوان نشان‌گر تخصص و اعتبار علمی مالمیر در سطح ملی محسوب می‌شود.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری در حوزه زبان و ادبیات کشور، شوراهای علمی خود را با حضور استادان و پژوهشگران برجسته تشکیل می‌دهد، حضور مالمیر در این شورا، افتخاری بزرگ برای جامعه علمی و فرهنگی دانشگاه کردستان به شمار می‌رود.

دانشگاه کردستان ضمن تبریک این موفقیت به مالمیر، برای ایشان در انجام این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق روزافزون دارد.