۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

یک کشته و یک زخمی ناشی از سقوط بالگرد در سیدنی

پس از سقوط یک بالگرد در جنوب غربی سیدنی استرالیا، یک مرد جان خود را از دست داد و یک نوجوان در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در بیانیه روز شنبه پلیس آمده است که نیروهای اورژانس بعد از دریافت گزارش، به محل حادثه در حومه بنکستاون، ۱۸ کیلومتری جنوب غربی مرکز سیدنی، فراخوانده شدند.

امدادگران آمبولانس یک مرد را درمان کردند، اما او در محل حادثه درگذشت.

مرد دوم، ۱۹ ساله، به دلیل جراحات شدید تحت درمان قرار گرفت و سپس در وضعیت بحرانی به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که هر دو مرد در زمان سقوط در بالگرد بودند.

پلیس صحنه جرم را شناسایی کرد و تحقیقات در مورد علت سقوط توسط دفتر ایمنی حمل و نقل استرالیا انجام خواهد شد.

