به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، عاطف امیر، سرپرست ارشد پلیس این منطقه، به رسانهها گفت که یکی از این تصادفات در منطقه لاسبلا رخ داده است که در آن شش نفر کشته و ۱۷ نفر دیگر در اثر برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک کامیون به شدت مجروح شدند.
سپس سازمان امداد و نجات غیردولتی بنیاد ایدهی در بیانیهای اعلام کرد که پس از تصادف یک اتوبوس دیگر در منطقه هاب، ۷ مسافر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.
این بیانیه افزود که این تصادف باعث ایجاد ترافیک در بزرگراه ملی شد، اما جاده بعداً پس از عملیات امداد و نجات پاکسازی شد.
مجروحان هر دو تصادف به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شدند که حال چندین نفر از آنها وخیم است.
تصادفات جادهای در پاکستان به یک مسئله نگرانکننده تبدیل شده است و در طول سالها، هم از نظر فراوانی و هم از نظر شدت، افزایش قابل توجهی داشته است.
رانندگی با بیاحتیاطی، شرایط نامناسب جادهها و نگهداری نامناسب وسایل نقلیه از جمله دلایل اصلی نرخ بالای تصادف ها هستند.
نظر شما