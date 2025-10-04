حضور ۱۰ هزار نخبه ایرانی در المپیک فناوری؛ بخش «اینترنت اشیا» اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباریپور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس امروز در نشست خبری دومین دوره المپیک فناوری که روز ۱۲ مهرماه در معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد، اعلام کرد: این رقابتها با هدف کشف، شناسایی و توانمندسازی استعدادها و نخبگان کشور برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره حوزههای فناوری منتخب شامل برنامهنویسی، هوش مصنوعی، رباتیک، پهپادی، اینترنت اشیا و امنیت سایبری هستند که امسال اینترنت اشیا به حوزه رقابتی اضافه شده است. این حوزهها ظرفیت ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد، صنعت و حتی حوزههای اجتماعی و فرهنگی کشور را دارند.
جباریپور ضمن بیان این مطلب که مشارکت داخلی نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته است، گفت: سال گذشته حدود ۶ هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند و امسال بیش از ۱۰ هزار نفر از نخبگان داخلی در رقابتها حضور دارند که نشاندهنده رشد بیش از ۶۰ درصدی است.
به گفته وی، حضور بینالمللی در این دوره آغاز شده و با استقبال بسیار خوب از خارج کشور، بیش از ۱۰۰۰ شرکتکننده از ۶۵ کشور جهان در این المپیک حضور پیدا کردند. این موضوع نویددهنده ظرفیت تبدیل المپیک فناوری به یک برند بینالمللی و جهانی است و فرصتی مناسب برای نخبگان داخلی فراهم میکند تا توانمندیهای خود را در سطح جهانی محک زده و از تعامل با خبرگان بینالمللی بهرهمند شوند.
جباریپور درباره حمایت از برگزیدگان اعلام کرد: بر اساس مذاکرات اولیه با بنیاد ملی نخبگان، توافق شده است از برگزیدگان مسابقات حمایت ویژهای صورت گیرد. همچنین منطقه بینالمللی نوآوری و پارک فناوری پردیس برنامههای متنوعی برای بهرهگیری از استعدادهای شرکتکنندگان ارائه خواهند کرد.
وی توضیح داد: بخشی از این برنامهها شامل ایجاد ایستگاههای کاری و فرصت تعامل با اکوسیستم فناوری کشور و شرکتهای دانشبنیان است تا شرکتکنندگان بتوانند در پروژهها و برنامههای مختلف حضور داشته و از این ظرفیتها استفاده کنند.
جباریپور تاکید کرد: المپیک فناوری نه تنها یک رقابت برای کشف استعدادهاست، بلکه مسیر توسعه فناوری کشور و حمایت از شرکتهای دانشبنیان را هموار میکند و سکویی برای رشد، توانمندسازی و آیندهسازی جوانان کشور به شمار میرود.
وی در پایان گفت: این رقابتها در سه بعد فردی برای کشف استعدادها و توانمندسازی نخبگان، بعد اکوسیستمی و دانشبنیانی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان و بعد ملی برای نقشآفرینی بینالمللی کشور در حوزه فناوری اثرگذار هستند.
