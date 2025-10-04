محدودیت موقت تردد در محور بندرعباس – سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات روکش آسفالت در مسیر اصلی بندرعباس – سیرجان، پیش از ایست و بازرسی شهید میرزایی (گلوگاه) آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

در پی این عملیات عمرانی، تردد وسایل نقلیه به‌صورت موقت از مسیر اصلی به کنارگذر هدایت شده است. این مسیر جایگزین، با تمهیدات ایمنی و کنترل‌شده، امکان عبور و مرور را برای رانندگان فراهم کرده است.

راهداری هرمزگان هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای کیفیت مسیر، استانداردسازی جاده و تأمین ایمنی بیشتر برای کاربران عنوان کرده و از رانندگان درخواست کرده در طول اجرای پروژه، نهایت همکاری را داشته باشند.