محدودیت موقت تردد در محور بندرعباس – سیرجان

بندرعباس-به‌منظور بهسازی مسیر و افزایش ایمنی تردد، عملیات روکش آسفالت در محور اصلی بندرعباس – سیرجان در حال انجام است که منجر به اعمال محدودیت موقت در این مسیر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات روکش آسفالت در مسیر اصلی بندرعباس – سیرجان، پیش از ایست و بازرسی شهید میرزایی (گلوگاه) آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

در پی این عملیات عمرانی، تردد وسایل نقلیه به‌صورت موقت از مسیر اصلی به کنارگذر هدایت شده است. این مسیر جایگزین، با تمهیدات ایمنی و کنترل‌شده، امکان عبور و مرور را برای رانندگان فراهم کرده است.

راهداری هرمزگان هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای کیفیت مسیر، استانداردسازی جاده و تأمین ایمنی بیشتر برای کاربران عنوان کرده و از رانندگان درخواست کرده در طول اجرای پروژه، نهایت همکاری را داشته باشند.

