خرید ۴۳۰ تن وش پنبه با تسویه کامل در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال هشت هزار و ۶۰۰ هکتار از سطح اراضی استان گلستان به کشت پنبه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه این محصول استراتژیک، افزود: کشت پنبه در استان با هدف افزایش تولید و حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان پنبه و دانه‌های روغنی شهرستان گرگان، فرآیند خرید وش پنبه به شکل گسترده‌ای دنبال می‌شود.



جامی اظهار کرد: تا تاریخ ۱۱ مهرماه، ۴۴۷ تن وش پنبه توسط این تعاونی از کشاورزان باقیمت هر کیلو گرم ۵۷۵۰۰ تومان بطور علی الحساب خریداری گردید.



وی با اشاره به تسویه حساب کامل مطالبات کشاورزان گفت: خوشبختانه ۱۰۰ درصد مبلغ خرید به کشاورزان پرداخت شده که این موضوع نشان‌دهنده تعهد شرکت تعاونی و حمایت کامل از تولیدکنندگان است.



مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: پیش‌بینی می شود میزان برداشت پنبه در استان امسال به حدود ۱۶ هزار تن برسد، آماری که بیانگر کاهش تولید این محصول در مقایسه با سال‌های گذشته است.



جامی گفت: در راستای تسهیل خرید حمایتی محصول مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۳ درصد توسط مدیریت تعاون روستایی استان به شرکت مذکور برای تسهیل در عملیات خرید و خدمت رسانی به تولید کنندگان اختصاص یافت.



جامی هدف اصلی از این خرید حمایتی را کمک به تثبیت وضعیت اقتصادی کشاورزان و تقویت تولید داخلی دانست و گفت: حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان پنبه، کلید موفقیت در افزایش بهره‌وری و پایداری تولیدات کشاورزی در استان است.

وی اظهار کرد: این اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در راستای تقویت بخش کشاورزی استان گلستان و ارتقای جایگاه پنبه به عنوان محصولی مهم در سبد محصولات کشاورزی استان انجام شده است و امید است که با استمرار این روند، سال‌های آینده رکوردهای جدیدی در تولید پنبه ثبت شود.