  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

مرگ یک نوزاد در کانادا بر اثر سرخک در بحبوحه شیوع سراسری

مرگ یک نوزاد در کانادا بر اثر سرخک در بحبوحه شیوع سراسری

رسانه‌ها گزارش دادند که یک نوزاد نارس مبتلا به سرخک در آلبرتا درگذشت که اولین مرگ مرتبط با سرخک در این استان و دومین مورد در سراسر کشور از زمان شروع شیوع این بیماری در کانادا است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آدریانا لاگرانژ، وزیر خدمات بهداشتی اولیه و پیشگیرانه آلبرتا، گفت که کودکان زیر پنج سال، افراد باردار و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف با بیشترین خطر ابتلا به سرخک مواجه هستند. او از هر کسی که قصد بارداری دارد خواست که مطمئن شود دو دوز واکسن حاوی سرخک را از قبل دریافت کرده است، زیرا واکسیناسیون در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

اولین مرگ اخیر سرخک در کشور در ماه ژوئن در انتاریو گزارش شد، زمانی که یک نوزاد نارس دیگر بر اثر این بیماری درگذشت.

این شیوع از اکتبر گذشته در چندین استان گسترش یافته است. تا ۲۰ سپتامبر، مقامات بهداشتی کانادا ۵۰۰۶ مورد ابتلا را در سال جاری ثبت کرده‌اند که آلبرتا و انتاریو بیشترین آسیب را دیده‌اند.

کانادا در سال ۱۹۹۸ اعلام کرد که سرخک ریشه‌کن شده است، اما شیوع مجدد آن مقامات بهداشت عمومی در سراسر کشور را نگران کرده است.

کد خبر 6611208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها