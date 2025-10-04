به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه جدید «زیر چتر خاطره» به تهیهکنندگی انسیه شمساللهی از امروز ۱۲ مهر روی آنتن رادیو صبا میرود. این برنامه با رویکردی تعاملی و مردمی به پخش خاطرات شنوندگان اختصاص دارد و با هدف تقویت ارتباط مخاطبان با رسانه و بازآفرینی لحظات شیرین و شنیدنی از زندگی روزمره طراحی و تولید شده است.
انسیه شمساللهی تهیهکننده این برنامه، با تأکید بر اهمیت نقش مردم در تولید محتوای رسانهای، مشارکت مخاطبان را یکی از بزرگترین سرمایههای رسانه ملی دانست و گفت: در سالهای اخیر، مخاطبان صرفاً شنونده نبودهاند بلکه به بخشی از فرآیند تولید برنامهها تبدیل شدهاند. این نوع مشارکت نه تنها به غنای محتوای رسانهای میافزاید، بلکه احساس تعلق، اعتماد و پیوند عاطفی میان مردم و رسانه را نیز تقویت میکند.
شمساللهی با اشاره به محتوای این برنامه افزود: در طراحی «زیر چتر خاطره» تلاش کردیم فضایی ساده، صمیمی و در دسترس برای حضور مردم فراهم کنیم. خاطراتی که در این برنامه پخش میشوند، برگرفته از زندگی واقعی شنوندگان هستند و میتوانند در قالب متن، فایل صوتی یا ویدیویی برای ما ارسال شوند. هر خاطره، بخشی از حافظه جمعی ماست. شنیدن خاطرات دیگران، گاهی لبخند بر لب میآورد و گاهی یادآور تجربهای مشترک است. با این برنامه میخواهیم به مخاطبان یادآوری کنیم که لحظات کوچک زندگی، ارزش شنیده شدن دارند و میتوانند حال خوب را در میان ما تقسیم کنند.
شمساللهی در پایان اظهار کرد: این برنامه بر پایه خاطرات مردم ساخته میشود و متعلق به آنهاست. «زیر چتر خاطره» چتری است که همه زیر آن جای دارند؛ از مادربزرگها و پدربزرگها تا نوجوانان و حتی کودکان. ما مشتاق شنیدن شادیهایی هستیم که بر مردم گذشته است.
علاقهمندان برای شرکت در این پویش و ارسال خاطرات خود میتوانند به سامانه هدهد در تارنمای رادیو صبا مراجعه کرده و از بخش «زیر چتر خاطره» آثار خود را بارگذاری کنند.
برنامه «زیر چتر خاطره» از امروز ۱۲ مهر، هر روز از رادیو صبا پخش میشود.
نظر شما