روایت سیر مبارزاتی رهبر شهید در «خاطرات رهبری»

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جانجانی تهیهکننده برنامه رادیویی «خاطرات رهبری» بیان کرد: این اثر با محوریت بازخوانی بخشی از خاطرات امام شهید حضرت آیتالله خامنهای (ره)، و برجستهسازی شجاعت و روحیه انقلابی ایشان از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تولید و روی آنتن رفته است.
وی اضافه کرد: این برنامه در قالب بخش ویژهای با عنوان «رهبر شجاع من»، تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای دراماتیک و مستند - روایی در رادیو، نسل نوجوان و جوان را با ابعاد شخصیتی، فکری و مبارزاتی رهبر انقلاب به شکلی جذاب، شنیداری و اثرگذار آشنا کند.
تهیه کننده برنامه «خاطرات رهبری» مطرح کرد: یکی از دغدغههای محوری گروه تولید، تبدیل مفاهیم عمیق و تاریخی مربوط به سیر مبارزاتی و معنوی ایشان به روایتی قابلفهم، ریتمدار و مخاطبمحور در قالب رسانه صدا بوده است، بهگونهای که شنونده با برنامه همراه و درگیر روایت شود.
وی در ادامه با اشاره به حضور این برنامه در جشنواره پژواک تصریح کرد: این جشنواره، میدان رقابتی سالم برای برنامهسازان رادیو و فرصت مناسبی برای کشف، معرفی و ارتقای استعدادهای خلاق در حوزه تولیدات شنیداری و تقویت استانداردهای حرفهای در رسانه ملی بهشمار میآید.
