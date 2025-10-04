عملکرد خوب فرعباسی امید ساپینتو را زنده نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، در مصاف با المحرق بحرین با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد تا شاگردان ساپینتو دومین شکست متوالی خود در این رقابتها را تجربه کنند.
در این دیدار، حبیب فرعباسی بار دیگر در نقش دروازهبان اصلی استقلال قرار گرفت و نمایش قابل قبولی از خود ارائه داد. بازیکنان المحرق در جریان بازی ۱۰ شوت به سمت دروازه استقلال زدند که ۶ شوت آنها در چارچوب قرار گرفت. فرعباسی موفق شد ۴ سیو مهم و موفق را به ثبت برساند تا عملکردش توجهها را جلب کند.
در بخش پاسدهی نیز دروازهبان آبیپوشان نشان داد که در بازیسازی نقش فعالی دارد؛ او ۳۳ بار توپ را به همتیمیهایش رساند که از این تعداد، ۲۹ پاس با موفقیت انجام شد و دقت پاس او ۸۸ درصد ثبت شد.
با توجه به نمایش مطلوب فرعباسی در این بازی، احتمالاً ساپینتو بار دیگر از او در دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو، روز یکشنبه ۱۳ مهر، بهره خواهد برد.
