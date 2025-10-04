استقلال و چالش بازگرداندن ماشاریپوف به لیست؛ همه نگاه ها به رای CAS

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال به دلیل اشتباهات مدیریتی در فصول اخیر با حکم سنگین فیفا مواجه شده که پیامد آن فسخ قرارداد منتظر محمد، بازیکن عراقی این تیم است. این حکم باعث شده آبی‌ها دست‌کم از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم شوند و متحمل بیش از ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی شوند.

یکی از مسائلی که این روزها باعث نگرانی هواداران استقلال شده عدم حضور نام جلال‌الدین ماشاریپوف وینگر ملی‌پوش ازبکستانی در لیست این تیم است. ماشاریپوف به دلیل مصدومیتی که پیش از آغاز مسابقات و در اردوی ترکیه برایش رخ داد، به‌صورت موقت از لیست استقلال خط خورد تا باشگاه بتواند بدون مشکل قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کند.

در این میان، انتظار می‌رفت که ماشاریپوف در نیم‌فصل به جمع آبی‌پوشان اضافه شود. در همین راستا مدیران باشگاه استقلال رایزنی‌های گسترده‌ای با ایفمارک و سازمان لیگ انجام داده‌اند تا با پذیرش مدارک پزشکی مربوط به مصدومیت آلمدین زلیکیچ، سهمیه سوخت‌شده بازیکنان خارجی این تیم بازگردد و استقلال بتواند نام ماشاریپوف را پس از پایان دوران مصدومیت او در لیست خود قرار دهد.

همچنین با توجه به محرومیت فعلی استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی، گروه حقوقی باشگاه امیدوار است با ارسال مدارک و لوایح به دادگاه CAS، حکم صادره در خصوص این محرومیت حداقل به‌صورت موقت تعلیق شود. این اقدام در کنار احتمال بازگرداندن سهمیه سوخت‌شده بازیکنان خارجی، می‌تواند راه را برای اضافه شدن نام جلال‌الدین ماشاریپوف به لیست استقلال هموار کند.

این تحولات در حالی است که هواداران استقلال چشم‌انتظار هستند تا باشگاه هرچه سریع‌تر مشکلات نقل‌وانتقالاتی را برطرف کرده و شاهد بازگشت یکی از مهره‌های کلیدی خود یعنی ماشاریپوف به ترکیب آبی‌ها باشند.