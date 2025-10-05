استقلالِ بزرگ را مدیران کوچک به نابودی کشاندند؛ یک بازیکن معضل است!

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از عملکرد تیم استقلال در در لیگ قهرمانان آسیا گفت: از زمان حضور ساپینتو در استقلال این تیم تنها یک برد به دست آورده و پیروز شدن برابر حریفان را فراموش کرده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه هیچ تغییری در استقلال در این چند هفته به وجود نیامده و بازیکنان پیشرفتی نداشته اند که بتوانیم از آنها دفاع کنیم. ضمن اینکه نه ساپینتو و نه دستیارانش هم نتوانسته اند عملکرد مثبتی در بحث فنی داشته و اگر در مواقعی بازی گره می خورد با پلن های دیگر گره کور بازی را باز کنند.

هافبک میانی استقلال در دهه ۶۰ در ادامه انتقاداتش افزود: استقلال برابر المحرق بحرین حرفی برای گفتن نداشت. تیمی بی برنامه و بی هدف که حتی نتوانست چهار موقعیت خطرناک بر روی دروازه حریف بوجود بیاورد. با این شرایط استقلال نه تنها در لیگ قهرمانان بلکه در لیگ برتر هم به جایی نخواهد رسید و این سریال شکست یا تساوی ادامه پیدا خواهد کرد. ذهن بازیکنان از برد خارج شده و در این چند هفته کادر فنی نتوانسته تفکرات بازیکنان را از این وضعیت بیرون بیاورد. استقلال نیاز به تغییر اساسی دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند شرایط آبی پوشان نسبت به فصل پیش هم سخت تر خواهد شد.

شاهرخ بیانی با انتقاد از مدیران استقلال گفت: متاسفانه مدیران کوچک که کارایی ندارند استقلال بزرگ را به نابودی کشانده اند. برخی آقایان فقط به دنبال این هستند که بتوانند از استقلال به شورای شهر یا مجلس راه پیدا کنند. آنها با گرفتن بازیکنان بی کیفیت خارجی سر و صدای زیادی به پا کردند تا بتوانند نزد هواداران محبوبیت پیدا کنند اما حالا که چند هفته گذشته هواداران هم متوجه شده اند که این کارها فقط یک بازی با هواداران بوده و آنها بیشتر هدفشان رسیدن به پست های بالاتر است.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران افزود: استقلال به مدیران بزرگ نیاز دارد، افراد بزرگی که الان خانه نشین شده اند و تنها شاهد نابودی استقلال توسط مدیرانی هستند که هیچ عشق و علاقه و تعصبی به استقلال ندارند و تنها به دنبال منافع خود در این تیم هستند.

وی در خصوص اینکه آیا اخراج ساپینتو به سود استقلال خواهد بود یا خیر گفت: قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم باید ببینیم آیا بعد از اخراج ساپینتو، فردی بهتر از او را جایگزین خواهیم کرد. در اینکه ساپینتو با استقلال به بن بست رسیده و دیگر ماندن او در استقلال نمی تواند مفید واقع شود شکی نیست اما آیا می شود با این همه عجله و سرعت سرمربی دیگری انتخاب کرد؟ اگر او هم نتوانست موفق شود آن زمان چه باید انجام داد تا استقلال از بحران خارج شود؟

هافبک سابق آبی پوشان تاکید کرد: مدیران استقلال اگر چه مدیر نیستند اما در حال حاضر بر مسند کار قرار دارند و باید برای انتخاب سرمربی جدید در صورت اخراج ساپینتو از بزرگان و پیشکسوتان استقلال نظر بگیرند. انتخاب های عجولانه جز ضرر و از بین رفتن بیت المال هیچ پوئن مثبتی نخواهد داشت. بنابراین امیدوارم عجولانه تصمیم گیری نشود و با پیشکسوتانی صاحب نام و اهل فن چندین جلسه برگزار شود و اگر قرار شد ساپینتو از استقلال برود کسی جایگزین او شود که بتواند استقلال را از این شرایط خارج کند.

وی خاطرنشان کرد: یک معضل بزرگ در استقلال وجود دارد و آن این است که استقلال بازیکن بزرگ و کاپیتانی که بتواند بر روی بازیکنان تاثیر داشته باشد، ندارد. اگر به گذشته نگاه کنیم کاپیتان هایی چون جواد زرینچه، محمود فکری، علیرضا منصوریان و دیگر بازیکنان بزرگی بودند که وقتی در زمین حرف می زدند نه تنها بازیکنان بلکه مدیران استقلال هم جرأت پاسخگویی نداشتند اما الان کار به جایی رسیده که بازیکن با زیراب زنی به دنبال کاپیتانی هست. مثلا بازیکنی که دو سال نشده که به استقلال آمده بازوبند را به بازو می بندد و هیچ کسی هم به حرف او گوش نمی دهد. استقلال به بازیکن بزرگ نیاز دارد تا بتواند هم در زمین و هم در بیرون از زمین تیم را رهبری کند.

وی در پایان و در خصوص دیدار روز یکشنبه استقلال برابر چادرملو اردکان گفت: راجع به این بازی هیچ حرفی نمانده است. چادرملو حریف خطرناکی است و توانسته از تیم های بزرگ امتیاز بگیرد ضمن اینکه بحران در استقلال هم می تواند به این تیم کمک کند اما اعتقاد دارم استقلال می تواند در این دیدار موفق باشد به شرط آنکه همه بازیکنان دست به دست هم داده و از این شرایط بیرون بیایند تا بتوانند دوباره آرامش را به اردوی استقلال باز گردانند. اگر چه این کار سخت است اما نیاز است تا بزرگان استقلال هم در کنار بازیکنان باشند تا آنها با روحیه بهتری به مصاف چادرملو بروند.