عملکرد قابل قبول خارجی های جدا شده از استقلال در لیگ های ترکیه و لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، گائل کاکوتا هافبک اهل کنگو که در ابتدای فصل بیست‌وچهارم به جمع تیم فوتبال استقلال پیوسته بود، پس از گذشت نیم‌فصل از حضورش در لیگ برتر ایران، تصمیم به جدایی از آبی‌پوشان گرفت و قراردادش را با این باشگاه به‌صورت توافقی فسخ کرد.

کاکوتا پس از جدایی از استقلال، با عقد قراردادی به تیم ساکاریا اسپور در لیگ دسته اول ترکیه پیوست و این روزها عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته است. او در ۸ دیدار گذشته، به‌عنوان بازیکن اصلی در ترکیب تیمش حضور داشته و موفق شده ۶ گل برای ساکاریا اسپور به ثمر برساند تا به‌عنوان یکی از بازیکنان مؤثر و کلیدی این تیم شناخته شود.

در سوی دیگر، مسعود جوما یکی دیگر از بازیکنان خارجی استقلال، بود که با سر و صدای زیادی به جمع آبی‌پوشان پیوست اما نتوانست انتظارات را برآورده کند. این مهاجم در پایان فصل گذشته و با اتمام قراردادش از استقلال جدا شد.

جوما به درخواست پیتسو موسیمانه، سرمربی وقت استقلال، جذب این تیم شده بود و پس از جدایی این مربی از جمع آبی‌ها، انتظار می‌رفت او نیز تیم را ترک کند، اما در نهایت تا پایان قراردادش در ایران ماند.

جوما در فصل جاری راهی تیم النجمه در لیگ لبنان شده و در سه دیدار گذشته موفق شده دو گل برای تیمش به ثمر برساند. او نیز در ترکیب اصلی النجمه جایگاه ثابتی پیدا کرده و به یکی از مهره‌های مؤثر این تیم تبدیل شده است.

در روزهایی که بازیکنان خارجی و نامدار استقلال از ارائه عملکردی درخشان ناتوان‌اند، درخشش این بازیکنان، زخم هواداران را عمیق‌تر می‌کند.