  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

قادری: ۳ اثر تاریخی ساری در فهرست آثار ملی ثبت شد

قادری: ۳ اثر تاریخی ساری در فهرست آثار ملی ثبت شد

ساری - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری از ثبت سه اثر تاریخی در فهرست آثار ملی در سال جاری خبر داد.

قاسم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۳ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی در ۶ماهه نخست سال جاری خبر داد و با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: این گام مهم آغاز جدیدی برای حفظ و صیانت از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان ساری است.

وی افزود: در این بازه زمانی، سه بنای تاریخی شامل حمام چال مسجد (عسکری میرزا)، خانه دکتر داوودیان و خانه نصیری که در دوره قاجاریه بنا شده‌اند، در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی ساری ادامه داد: این بناهای ثبت شده تحت حفاظت و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارند و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آنها شود، ممنوع است. مرمت و بازسازی این آثار نیز صرفاً با تأیید و نظارت میراث فرهنگی ممکن خواهد بود.

قادری در پایان اظهار داشت: این ثبت، علاوه بر افزایش مسئولیت ما در حفاظت از این میراث گرانبها، فرصتی مناسب برای معرفی هرچه بیشتر این آثار به گردشگران و تقویت فرهنگی و توسعه اقتصادی منطقه و شهرستان فراهم می‌آورد.

کد خبر 6611388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها