فراخوان سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد: از کلیه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین الملل دعوت می‌شود؛ ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و شیوه نامه سال ۱۴۰۴، نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره دانشجویان نمونه سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ اقدام کنند.

متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir تکمیل فرآیند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند.

دبیرخانه جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه الزهرا(س) : ساختمان شهیده قزوینی، مدیریت امور دانشجویی، طبقه دوم، اتاق ۳۰۸، شماره تماس: ۰۲۱۸۵۶۹۲۸۰۷