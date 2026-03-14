ابوالقاسم قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به اجرای برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شهرستان اظهار کرد: برنامه‌های پیشنهادی این اداره در قالب هفت محور مختلف تدوین و اجرا شده که خوشبختانه تمامی اهداف پیش‌بینی شده در این بخش به طور کامل محقق شده است.

وی با بیان اینکه برخی از شاخص‌های برنامه‌ای حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یافته است، افزود: در برخی از بخش‌ها میزان تحقق برنامه‌ها تا سه برابر اهداف اولیه ارزیابی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری ادامه داد: ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ساماندهی و صدور مجوز خانه‌مسافرها، راه‌اندازی مرکز رزرواسیون، ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی، راه‌اندازی واحدهای پذیرایی، صدور مجوز مشاغل خانگی و همچنین مرمت و احیای ابنیه تاریخی از جمله برنامه‌هایی بوده که میزان تحقق آن‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۷۰ درصد گزارش شده است.

قادری با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا در این حوزه تصریح کرد: علاوه بر این هفت محور اصلی، برنامه‌های دیگری نیز به عنوان طرح‌های تکمیلی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان ساری در حال پیگیری و اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، زمینه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در شهرستان بیش از پیش فراهم شود.