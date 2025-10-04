به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر راشدی‌نیا، رئیس پژوهشکدۀ علوم اسلامی و انسانی دیجیتال و دبیر علمی نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، ظهر شنبه ۱۲ مهرماه در جمع اصحاب رسانه با اعلام این خبر اظهار کرد: همان‌گونه که ابزارهای نوین توانستند حوزه‌هایی چون طب و نجوم را متحول سازند، علوم اسلامی و انسانی نیز ناگزیر از بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هستند و در صورت فاصله گرفتن از این عرصه، به سرنوشتی مشابه آنچه بر طب سنتی گذشت، دچار خواهند شد.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور ضرورت ورود به این عرصه را به‌خوبی درک کرده است، افزود: این مرکز در سال ۱۴۰۳ با مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه اقدام به تأسیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نمود تا زمینه‌ساز تربیت پژوهشگرانی باشد که ضمن تسلط بر متون اسلامی، با فناوری‌های روز نیز آشنایی داشته باشند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تجربه‌های جهانی در این زمینه گفت: در غرب بیش از نیم قرن است که علوم انسانی دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و بیش از یک دهه است که علوم اسلامی دیجیتال نیز در دستور کار مراکز علمی آن‌ها قرار دارد، اگر ما به‌موقع در این مسیر گام برنداریم، ناچار خواهیم شد مصرف‌کننده دستاوردهایی باشیم که با نگاه و مبانی فکری غرب تولید شده‌اند.

دبیر علمی همایش درباره اهداف برگزاری این رویداد اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد انگیزه و آغاز حرکتی ملی در عرصه مطالعات دیجیتال است تا مراکز علمی کشور در این زمینه هم‌افزایی داشته باشند و جریان منسجمی شکل گیرد.

وی با اشاره به نهادهای مشارکت‌کننده در این همایش بیان کرد: بیش از پنجاه مرکز علمی و دانشگاهی در این رویداد مشارکت دارند که از جمله می‌توان به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز اشاره کرد. همچنین مراکزی چون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دارالحدیث، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، جامعه‌الزهرا(س)، دانشگاه آزاد اسلامی و چندین نهاد دیگر در این همایش حضور فعال خواهند داشت.

راشدی‌نیا خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۱ پیش‌نشست در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله تهران، علامه طباطبایی، تبریز، رضوی و قم برگزار شده و از مجموع ۲۵۰ مقاله دریافت‌شده، ۸۱ مقاله پس از داوری و ارزیابی برای ارائه در همایش تأیید شده است.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره زمان برگزاری همایش افزود: با توجه به همزمانی ایام نیمه دوم سال با ماه رمضان، امتحانات دانشگاهی و تعطیلات تابستان، شورای علمی و اجرایی بهترین زمان را مهرماه تشخیص داد و بر همین اساس، نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن همایش‌های دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار خواهد شد.

راشدی‌نیا اضافه کرد: در آیین افتتاحیه این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی سخنرانی خواهند داشت.

رئیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با اشاره به جایگاه مرکز نور در برگزاری این رویداد گفت: مرکز نور از ابتدای تأسیس، پیشگام بهره‌گیری از فناوری در حوزه علوم اسلامی بوده است و در مراحل نخستین تمرکز بر تسهیل دسترسی به منابع اسلامی قرار داشت، اما امروز با گسترش هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی، امکان تحلیل‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر فراهم آمده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مرکز نور همچنان نقش پیشران را ایفا کند و هدایت مسیر توسعه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در کشور را بر عهده بگیرد.

دبیر علمی همایش به محورهای اصلی این رویداد اشاره کرد و گفت: مبانی نظری علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، آثار و نتایج نظری و عملی این علوم، پیوند هوش مصنوعی با علوم اسلامی و انسانی دیجیتال و پژوهش‌های مروری در این عرصه، چهار محور اصلی این همایش به شمار می‌روند.

وی افزود: در کنار برگزاری همایش، نمایشگاهی نیز برگزار خواهد شد تا مراکز علمی بتوانند دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند و فضای تعامل میان پژوهشگران تقویت شود.