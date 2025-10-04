دارابی:۱۰ میلیارد تومان برای راه های روستایی سیروان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر شنبه در جلسه بررسی احداث راه دسترسی روستاهای عرب رودبار اظهار داشت: موضوع راه ارتباطی سه روستای داربلوط، چم روته و چم‌شیر از توابع منطقه عرب رودبار، سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های جدی استان تبدیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری پیش از آغاز فصل بارندگی، افزود: هدف اصلی در شرایط فعلی، یافتن راه‌حل عملی برای جلوگیری از قطع ارتباط این روستاها با مرکز شهرستان و پیشگیری از وقوع حوادث انسانی است. احداث جاده اضطراری برای این سه روستا در دستور کار قرار گرفته و تاکنون با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات راهداری، امور عشایری و بنیاد مسکن، حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

دارابی با اشاره به جانمایی روستای چم‌شیر به عنوان روستای جدید، تصریح کرد: این روستا به عنوان نقطه‌ای اجباری باید از مسیر دسترسی مناسب برخوردار باشد تا خدمات‌رسانی به ساکنان آن با مشکل مواجه نشود.

معاون عمرانی استاندار ایلام همچنین خاطرنشان کرد: در برخی نقاط مسیر، نیاز به احداث ابنیه فنی وجود دارد تا در فصل بارندگی، ارتباط این سه روستا حفظ شده و از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تخصیص حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه‌های روستایی توسط فرمانداری سیروان، افزود: اولویت اصلی این بودجه، بهسازی و تکمیل مسیر دسترسی روستاهای عرب رودبار خواهد بود.

دارابی در پایان به جلسات حل اختلاف میان اداره راهداری و سد سیمره در بازرسی استانداری اشاره کرد و گفت: تا زمان اعلام نتیجه نهایی این شورا، اداره راهداری موظف است نسبت به نقشه‌برداری مسیر و تعیین برآوردهای فنی اقدام کند.