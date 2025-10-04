  1. استانها
یک واحد بوم‌گردی در روستای چکوسر شفت افتتاح شد

شفت- همزمان با هفته گردشگری یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی با حضور مسئولان در روستای چکوسر شفت افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته گرامیداشت گردشکری بعد از ظهر شنبه یک واحد بومگردی با حضور فرماندار شفت، سرپرست اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در روستای چکوسر از توابع بخش مرکزی شهرستان افتتاح و به بره برداری رسید.

«ارسلان مقیمی» فرماندار شفت در حاشیه این مراسم اظهار داشت: افتتاح این واحد بوم‌گردی گامی مهم در راستای توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی روستای چوکوسر و شهرستان شفت است.

وی گفت: امیدواریم با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی باشیم.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر و با زیربنای ۱۴۰مترمربع احداث شده است و اعتبار هزینه شده شخصی برای بهره‌برداری از این طرح بالغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده که با هدف توسعه گردشگری روستایی و پایدار منطقه، زمینه اشتغال مستقیم یک نفر را فراهم آورده است.

