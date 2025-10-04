  1. استانها
نخستین نمایشگاه بین‌المللی آرد و نان در همدان برگزار می‌شود

همدان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی آرد و نان از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه با حضور فعالان زنجیره تولید و صنایع تبدیلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوانساری عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در تولید گندم اظهار کرد: همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم، آرد و نان کشور، سال گذشته در رتبه پنجم و امسال در رتبه هفتم تولید گندم قرار داشته و همچنان جزو ۱۰ استان برتر کشور در این حوزه است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ کمبودی در تأمین آرد و گندم استان وجود ندارد، افزود: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به هفت تا هشت استان دیگر نیز از طریق مسیر ریلی و جاده‌ای گندم و آرد ارسال می‌شود که نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی کشور دارد.

خوانساری با اعلام برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی آرد و نان استان همدان از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه، هدف این رویداد را ایجاد بستر تعامل میان حلقه‌های زنجیره تأمین شامل کشاورزان، کارخانه‌داران و نانوایان عنوان کرد و گفت: بخشی از برنامه نمایشگاه به معرفی نان کامل با سبوس و ترویج مصرف آن برای ارتقای سلامت جامعه اختصاص دارد. همچنین کارگاه‌های آموزشی پخت نان سالم با حضور اساتید دانشگاه برگزار خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از حضور چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای از جمله «خاله شادونه» در بخش کودکان نمایشگاه خبر داد و افزود: برنامه‌های شاد همراه با آموزش مصرف نان سالم برای نسل آینده پیش‌بینی شده است.

وی عملکرد استان در خرید تضمینی گندم را نیز تشریح کرد و گفت: سال گذشته ۷۰۶ هزار تن گندم به ارزش ۱۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد و امسال ۳۷۶ هزار تن با پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان خریداری گردیده که ۹۶ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده است.

خوانساری خاطرنشان کرد: در این راستا ۵۶ مرکز خرید فعال و ۹ کارخانه آرد با ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن مشغول تولید هستند که علاوه بر تأمین نیاز استان، محصولات به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان با قدردانی از تلاش نانوایان استان خاطرنشان کرد: حتی در شرایط سخت جنگ و بحران کرونا، نانوایان همدانی با افزایش ساعات کار و پخت شبانه، مانع بروز مشکل در تأمین نان مردم شدند.

به گفته وی، ارتقای کیفیت آرد و نان، حمایت از صنایع تبدیلی، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی همچون برنج، شکر و روغن، و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از دیگر وظایف اداره کل غله استان همدان است که در این نمایشگاه نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

