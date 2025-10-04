روند رسیدگی به پرونده های قضایی در شهرستان دهلران رضایت بخش است 

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر شنبه در جلسه شورای حفاظت شهرستان که در محل دادگستری برگزار شد،اظهار کرد: بر اساس برسی های میدانی روند رسیدگی به پرونده هایی قضایی در شهرستان دهلران و حفاظت از اراضی ملی اقدامات بسیار خوبی شده است.

وی افزود: با توجه به گستردگی شهرستان از حیث اراضی ملی و از طرفی 220کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و بعد مسافت تا مرکز استان روند رسیدگی به پرونده های قضایی در شهرستان رضایت بخش است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و انجام حدنگاری در مرکزیت شهرستان صورت اقدامات خوبی از طرف مجموعه همکاران قضایی در شهرستان صورت گرفته است.

بابایی عنوان کرد: انتظار می‌رود با همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های ذیربط، شاهد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در روستاهای اطراف شهرستان نیز باشیم تا مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد.

در پایان جلسه از بهنام تیر افکن رئیس دادگستری ، حسین پناهی دادستان و اعظمی مقدم رئیس دادگاه بخش موسیان و دشت عباس تقدیر کرد.