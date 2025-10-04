  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

روند رسیدگی به پرونده های قضایی در شهرستان دهلران رضایت بخش است 

ایلام - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: روند رسیدگی پرونده ها و حفاظت از اراضی ملی در دادگستری دهلران رضایت بخش است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر شنبه در جلسه شورای حفاظت شهرستان که در محل دادگستری برگزار شد،اظهار کرد: بر اساس برسی های میدانی روند رسیدگی به پرونده هایی قضایی در شهرستان دهلران و حفاظت از اراضی ملی اقدامات بسیار خوبی شده است.

وی افزود: با توجه به گستردگی شهرستان از حیث اراضی ملی و از طرفی 220کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و بعد مسافت تا مرکز استان روند رسیدگی به پرونده های قضایی در شهرستان رضایت بخش است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و انجام حدنگاری در مرکزیت شهرستان صورت اقدامات خوبی از طرف مجموعه همکاران قضایی در شهرستان صورت گرفته است.

بابایی عنوان کرد: انتظار می‌رود با همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های ذیربط، شاهد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در روستاهای اطراف شهرستان نیز باشیم تا مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد.

در پایان جلسه از بهنام تیر افکن رئیس دادگستری ، حسین پناهی دادستان و اعظمی مقدم رئیس دادگاه بخش موسیان و دشت عباس تقدیر کرد.

