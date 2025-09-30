یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال پس از ۱۱ سال، با همکاری و هماهنگی بسیار خوب ناجیان غریق، اعضای جمعیت هلال احمر، همیاران پلیس، نیروهای انتظامی، اعضای ستاد ساماندهی سواحل و مشارکت فعال مردم و مسافران، موفق شدیم طی فصل تابستان حتی یک مورد غرق‌شدگی در سواحل زیبای چاف و چمخاله نداشته باشیم.

وی افزود: طول سواحل شهرستان لنگرود در مناطق چاف و چمخاله حدود ۱۷ کیلومتر است و از ابتدای خرداد تا هفته اول مهرماه بیش از ۱۰۵ ناجی غریق در دو طرح سالم‌سازی این شهرستان و نقاط خطرآفرین حضور داشتند. این ناجیان با عملکرد بسیار موفق و نجات جان ۲۳ نفر، به طور قابل توجهی در کاهش آمار غرق‌شدگی نقش داشتند.

گلشن ادامه داد: همچنین با دستور استاندار و اختصاص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی، طرح دوم سالم‌سازی دریا و شناگاه در منطقه چاف راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید که این اقدام تاثیر بسزایی در ارتقای ایمنی سواحل و کاهش حوادث داشته است.

وی تصریح کرد: در طول فصل تابستان، برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و تفریحی در نوار ساحلی شهرهای چاف و چمخاله برگزار شد همچنین نصب تابلوها و بنرهای هشداردهنده، توزیع بروشورهای آموزشی و افزایش قایق‌های موتوری و جت‌اسکی برای گشت‌زنی ناجیان غریق از جمله اقداماتی بود که به ایمنی ساحل کمک شایانی کرد.

رییس ستاد ساماندهی سواحل لنگرود تصریح کرد: علاوه بر این، جلسات مستمر با حضور اعضای ستاد ساماندهی سواحل برگزار و امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی در ساحل افزایش یافت که همه این عوامل در کنار تلاش شبانه‌روزی ناجیان غریق، موجب شد امسال آمار غرق‌شدگی در سواحل شهرستان لنگرود به صفر برسد.