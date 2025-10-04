انفجارهای مهیب و تیراندازی نزدیک کاخ ریاست جمهوری سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ۲ انفجار موگادیشو را لرزاند و سپس تیراندازی در سراسر پایتخت سومالی آغاز شد.

گزارش‌ ها حاکی از آن است که گروهک تروریستی الشباب با انفجار یک خودرو بمب‌ گذاری شده، «به زندان فوق امنیتی حمله کرده است»؛ جایی که افراد «مظنون به تروریسم» در آن نگهداری می‌شدند.

از سوی دیگر، خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص خبر داد: تیراندازی در زندان اصلی آژانس اطلاعات ملی سومالی ادامه دارد و «حمله بزرگی» آغاز شده است.

روزنامه گاروئه با انتشار ویدئویی از این وقایع، گزارش داد که علاوه بر آن انفجار دوم، زندانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در موگادیشو پایتخت سومالی را لرزاند.

این مرکز توسط تروریست های تکفیری الشباب مورد حمله قرار گرفته است.

این اتفاق پس از آن رخ داد که ارتش سومالی به همراه ارتش اوگاندا عملیات طوفان خاموش را با هدف قرار دادن تروریست های الشباب در شابله سفلی آغاز کردند.