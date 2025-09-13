کشته و زخمی شدن بیش از ۱۱۰ تروریست الشباب در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی سومالی، ارتش سومالی پس از درگیریهایی شدید، همچنان به جمعآوری اجساد تروریستهای الشباب در اطراف شهر سیلدیر در منطقه گالگادود ادامه میدهد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، تروریستها تلاش کردند حملهای غافلگیرانه به این شهر انجام دهند، اما با واکنش شدید نیروهای دولتی مواجه شدند.
احمد معلم فقهی وزیر دفاع سومالی به رسانههای این کشور تأیید کرد که در این نبرد، بیش از ۶۰ تروریست الشباب کشته و بیش از ۵۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
ارتش همچنین چندین اسیر را به همراه سلاح و تجهیزات نظامی آنها به اسارت گرفت.
