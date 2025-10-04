به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمید خوانساری اعلام کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت می‌توانند از ۱۲ مهر تا ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش خدمات الکترونیک، سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر، اطلاعات خود را بررسی، تکمیل و بروز رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان در طی چند سال گذشته با هدف مکانیزه کردن تمامی فرایندهای مربوط به خدمات در این دفاتر، به صورت بر خط راه‌اندازی شده است، گفت: با توجه به اینکه تمامی تعاملات رگولاتوری با دفاتر پیشخوان از زمان ثبت خود اظهاری برای تعیین رتبه دفتر تا تاییدیه نهایی و اختصاص خدمات دستگاهها براساس رتبه دفاتر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان بایستی با مراجعه به این سامانه مطابق با دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه دفاتر پیشخوان، اطلاعات خود را بررسی کرده و درصورت وجود مغایرت با هماهنگی منطقه مربوطه، آن را رفع کنند.

خوانساری با تاکید بر اینکه ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ براساس اطلاعات این سامانه انجام می‌شود، افزود: دارندگان پروانه دفاتر می‌توانند پس از مطالعه دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه با مراجعه به سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات به آدرس https://geps.cra.ir اطلاعات درج شده در این سامانه را بررسی و در صورت وجود تغییرات، برای بروز رسانی و تکمیل آن اقدام کنند.

دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه دفاتر پیشخوان را در اینجا می‌توانید مشاهده کنید.