  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

پیداشدن ۱۰ نفر مفقود شده در جنگل‌های الیمستان

پیداشدن ۱۰ نفر مفقود شده در جنگل‌های الیمستان

آمل - ۱۰ طبیعت گرد که در جنگل‌های الیمستان آمل مفقود شده بودند، با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ نفر که در جنگل‌های الیمستان واقع در شهرستان آمل مفقود شده بودند، با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر نجات یافتند.

گزارش مفقودی ۱۰ نفر در منطقه جنگلی الیمستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات رینه به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

با انجام عملیات جست‌وجو و پیمایش منطقه توسط تیم‌های امدادی، افراد مفقودشده سرانجام پیدا شده و به محل امن منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نجات با موفقیت و بدون هیچ‌گونه آسیب‌دیدگی برای افراد مفقودشده به پایان رسید.

کد خبر 6611563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها