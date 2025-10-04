به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ نفر که در جنگل‌های الیمستان واقع در شهرستان آمل مفقود شده بودند، با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر نجات یافتند.

گزارش مفقودی ۱۰ نفر در منطقه جنگلی الیمستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات رینه به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

با انجام عملیات جست‌وجو و پیمایش منطقه توسط تیم‌های امدادی، افراد مفقودشده سرانجام پیدا شده و به محل امن منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نجات با موفقیت و بدون هیچ‌گونه آسیب‌دیدگی برای افراد مفقودشده به پایان رسید.