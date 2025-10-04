پشتیبانی مرزبانان غیور کشور از سه میلیون و ۸۰۰ هزار مرزنشین

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته فراجا که با عنوان «هماهنگی با مرزنشینان» نام‌گذاری شده است، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، با تبریک این روز به مرزبانان کشور، در برنامه میزگرد خبری از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان در برقراری امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی گفت: در این روز خجسته، لازم می‌دانم تبریک و تهنیت صمیمانه‌ای تقدیم کنم به همه‌ دلاورمردان غیور مرزبانی در اقصی نقاط مرزهای کشور، چه در مرزهای آبی و چه در مرزهای خشکی. امروز به خود می‌بالیم که مرزبانان ما با تلاش شبانه‌روزی، امنیت را در گستره ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و در مجموع ۸۷۵۵ کیلومتر مرزهای آبی و زمینی برقرار کرده‌اند.

قدردانی از خانواده‌های مرزبانان

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه افزود: بی‌تردید، این پایداری و اقتدار بدون همراهی و صبر خانواده‌های محترم مرزبانان امکان‌پذیر نبود. خانواده‌هایی که با شکیبایی، پشتیبانی و دعای خیر خود، یار و یاور مرزبانان غیورند و زمینه‌ساز آرامش و امنیت کشور می‌شوند. از صمیم قلب به این عزیزان و خانواده‌های معززشان تبریک و خداقوت عرض می‌کنم.

فرمانده مرزبانی فراجا، با تأکید بر رویکرد مردم‌مداری این نیرو گفت:ما مردم‌مدار هستیم؛ چراکه اگر برای یکی از مرزنشینان در طول سال اتفاقی رخ دهد، مرزبانی در کنار آنان است و در ابعاد مختلف از جمله در حوادث طبیعی و شرایط بحرانی، حمایت و کمک لازم را انجام می‌دهد.



بهره‌گیری از ظرفیت مرزبانان برای پشتیبانی از مرزنشینان



وی با اشاره به جمعیت قابل‌توجه مرزنشینان کشور افزود: در حال حاضر حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مرزنشین در کشور داریم که مرزبانی در حوزه‌های غذایی، امنیتی و معیشتی پشتیبان آنان است. امنیت کشور از مرزها آغاز می‌شود و هر اندازه امنیت در مرزها تقویت شود، قطعاً در امنیت داخلی کشور نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.



اقتدار مرزبان و مشارکت مردم، دو رکن اصلی امنیت مرزها



فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: مرزبان باید مقتدر باشد؛ یعنی سینه سپر کند و چشم بیدار نظام برای دفاع از تمامیت ارضی کشور باشد. در کنار این اقتدار، مشارکت مردم، به‌ویژه مرزنشینان، بسیار مهم است؛ چرا که بالاترین سرمایه اجتماعی مجموعه انتظامی کشور، همین مردم عزیز و همراه هستند.

فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به اصل مردم‌مداری در مأموریت‌های مرزبانی گفت: ما مردم‌مداری را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم. در حوادث مختلف، چه زمانی که یکی از مرزبانان ما در درگیری با اشرار یا معاندین مجروح می‌شود و چه هنگام بروز بیماری یا سانحه در مناطق مرزی، همواره شاهد همراهی و فداکاری مردم محلی بوده‌ایم. حتی در مواردی که شرایط آب‌وهوایی اجازه پرواز بالگرد را نداده و امکان امدادرسانی از سوی ما یا حتی کشورهای همجوار مانند ترکیه فراهم نبوده است، مردم روستاهای مرزی با امکانات محدود خود به کمک مجروحان آمده و آنان را به پایین منتقل کرده‌اند.



خدمت‌رسانی مرزبانان به مردم و تقویت پیوند با مرزنشینان



وی با بیان اینکه مرزبانی خود را خادم مردم مرزنشین می‌داند، افزود: هر زمان که نیاز باشد، از تمام توان خود برای کمک به مردم استفاده می‌کنیم. جاده‌های مرزی که عمدتاً در اختیار مرزبانی است، برای تردد و تسهیل امور مردم نیز باز است. اگر در پاسگاه‌ها دندانپزشک یا پزشک داشته باشیم، خدمات درمانی را به مردم ارائه می‌دهیم. در طول سال، تیم‌های پزشکی مرزبانی برای درمان و کمک به مرزنشینان اعزام می‌شوند.



حضور مرزنشینان در برنامه‌های مشارکت همگانی



فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: امروز در روزی که به نام مشارکت همگانی نام‌گذاری شده است، بیش از ۳۰۰ نفر از مرزنشینان از ۱۶ استان مرزی کشور در برنامه‌های ما حضور یافتند. ضمن قدردانی از آنان، جلسه‌ای برای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر برگزار شد. خوشبختانه این عزیزان با محبت از عملکرد مرزبانی در طول سال تشکر کردند و این برای ما سرمایه‌ای ارزشمند است.



یاد شهدای مرزبانی و تأکید بر اقتدار نیروهای فراجا



سردار گودرزی با گرامیداشت یاد شهدای مرزبانی گفت: اقتدار امروز مرزبانی حاصل خون شهدا و ایثار رزمندگان ماست. در حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه، نخستین شهیدان ما در همان دقایق ابتدایی درگیری، دو تا سه نفر از سربازان غیور بودند که هنگام رصد مرز با سامانه‌های الکترونیکی و اپتیکی به شهادت رسیدند. یاد و نامشان را گرامی می‌داریم و از خداوند برایشان رحمت و برای خانواده‌هایشان صبر و اجر مسئلت داریم.

خبر در حال تکمیل ...