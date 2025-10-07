فرمانده مرزبانی خراسان شمالی بر نقش مرزنشینان در امنیت تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل نظری در نشست با مرزنشینان که پیش از ظهر سهشنبه در بخشداری یکهسعود برگزار شد، بر نقش حیاتی جوامع مرزی در تأمین امنیت و تثبیت حاکمیت ملی تأکید کرد.
وی بیان کرد: مرزنشینان اولین خط دفاعی در برابر تهدیدات امنیتی، قاچاق کالا و مواد مخدر هستند و حضور فعال و پایدار آنان در مناطق مرزی مانع از خلأ سکونتی و نفوذ عوامل دشمن میشود.
فرمانده مرزبانی خراسانشمالی همچنین افزود: فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان مانند کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و گردشگری نه تنها معیشت ساکنان را تأمین میکند، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی ملی نیز کمک میکند.
