به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحکیم روابط دیپلماسی و ارتقای امنیت مرزهای آبی، با سرهنگ دریایی خالد سالم بو ربیع، معاون مدیرکل عملیات گارد ساحلی کویت دیدار و گفتگو کرد.
سردار گودرزی در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به هیئت گارد ساحلی دولت کویت، بر مشترکات دینی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: علاوه بر مشترکات دینی و سیاسی، باید تعامل و مشترکات مرزی نیز گسترش پیدا کند و این موضوع یکی از بهترین دلایل بر ارتقا روابط دیپلماتیک بین دو کشور میباشد.
فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای دریایی میان دو کشور تأکید کرد و افزود: حفظ و تداوم ثبات امنیت دریانوردی در خلیج فارس تنها با مشارکت همه جانبه کشورهای منطقه امکان پذیر میباشد و دریابانی مرزبانی فراجا تمام تلاش خود را در جهت ارتقا امنیت دریانوردی به کار بسته است تا تجارت دریایی در منطقه استراتژیک و تاریخی خلیج فارس سهل تر و در امنیت کامل صورت پذیرد.
سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه و گسترش روابط دو جانبه، امنیت دریانوردی، مقابله با جرایم دریایی و رعایت منافع مشترک تأکید داشت.
گفتنی است؛ این دیدار یازدهمین نشست مرزی میان دو کشور بود که در پایان آن تفاهم نامه مرزی بین دو کشور به امضا رسید.
