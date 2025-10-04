  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

پیام تسلیت وزارت ورزش در پی درگذشت استاد محمود بیداریان

پیام تسلیت وزارت ورزش در پی درگذشت استاد محمود بیداریان

وزارت ورزش و جوانان در پیامی، درگذشت استاد محمود بیداریان از مربیان سازنده فوتبال کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

استاد محمود بیداریان از مصادیق بارز و شاخص در عرصه‌ی سازندگی در فوتبال پایه بود که عمر و تدبیر خود را در راستای استعدادیابی و نخبه‌پروری گذراند.

خبر آسمانی شدن این استاد برجسته در مربیگری فوتبال پایه، عم‌انگیز است.

با تسلیت به خانواده محترمش، جامعه فوتبال و شاگردانش، برای بازماندگان صبر و سلامتی و برای آن فقید سعید رحمت و آرامش الهی طلب می‌کنیم.

اثرات مهم و موثر آن زنده‌یاد در جامعه، قطعا سرمایه‌ای ارزشمند از او بر جای نهاده است و به امید خدا، در زمره‌ی باقیات صالحات آن مرحوم، منظور گردد.

کد خبر 6611623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها