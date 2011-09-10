شهاب گردان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و با توجه به موقعیت‌هایی که هر دو تیم داشتند نتیجه عادلانه بود اما با توجه به اینکه ما در آخرین دقایق بازی گل خوردیم فشار روانی روی بازیکنان تیم ما بیشتر بود.

وی در خصوص اعتراض های بازیکنان پرسپولیس مبنی بر نگرفتن دو پنالتی برای این تیم اظهار داشت: به نظر من تصمیمات داور در خصوص صحنه هایی که درون محوطه جریمه تیم ما اتفاق افتاد و پرسپولیسی ها نسبت به آن معترض بودند درست بود و در مجموع تصمیمات داور در نتیجه بازی تاثیر گذار نبود.

دروازه بان ملی پوش ذوب آهن در خصوص ادعای بازیکنان پرسپولیس که گفته بودند "گردان با تعویض کفش خود به عمد حدود سه دقیقه وقت کشی کرده است" گفت: به هیچ وجه دنبال وقت کشی نبودم چون دوست ندارم با این روشها برنده شویم. چون مقابل دروازه خیس و گل شده بود، مجبور بودم کفشهایم را عوض کنم و به هیچ وجه به وقت کشی فکر نمی کردم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من تصمیم داور برای اعلام 7 دقیقه زمان تلف شده در نیمه دوم به دلیل تعویض کفشهای من به هیچ وجه درست نبود.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در هفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه شب با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه فولادشهر به پایان رسید.