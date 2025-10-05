درد ناحیه ران هنگام راه رفتن نشانه چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترکمان، در برنامه «اینجا طبیب» رادیو سلامت، درباره علل احتمالی این درد و راهکارهای تشخیص و درمان آن، افزود: این نوع دردها غالباً به علت خستگی عضله ایجاد می‌شوند، اما برای تشخیص دقیق‌تر، حتماً باید توسط پزشک معاینه شوند.

وی با بیان اینکه گاهی منشأ درد می‌تواند از استخوان باشد، گفت: اگر احساس کنیم درد عمیق‌تر است و احتمال منشأ استخوانی وجود دارد، لازم است رادیوگرافی انجام شود تا وضعیت استخوان بررسی شود.

ترکمان ادامه داد: گاهی اوقات دردهای تیرکشنده‌ای که در ران احساس می‌شوند، ممکن است از مفصل ران یا حتی از ستون فقرات و ناحیه لگن منشا بگیرند. بنابراین بررسی کامل این نواحی برای یافتن علت اصلی درد ضروری است.

وی همچنین گفت: در مواردی که درد تازه و شدید است، مانند موردی که کمتر از یک هفته از شروع آن گذشته، باید با دقت بیشتری بررسی شود. ممکن است نیاز به عکس‌برداری یا بررسی عملکرد عضلات و مفاصل باشد تا بتوان درمان مناسب را انتخاب کرد.

این متخصص ارتوپدی اظهار کرد: درد ران ممکن است از خود عضله باشد، اما گاهی هم از مفصل ران یا ستون فقرات به ران انتشار پیدا کند. بنابراین تشخیص دقیق منشا درد اهمیت زیادی دارد و نباید صرفاً به محل احساس درد بسنده کرد.