فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای مجتمع گردشگری آبدانان، اظهار داشت: این مجتمع در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری برسد و با افتتاح این مجموعه، شاهد تحولی اساسی در زیرساخت‌های گردشگری شهرستان آبدانان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این مجتمع با زیربنای ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع در حال احداث است، افزود: این مجموعه شامل ۸ سوله اقامتی، سالن کنسرت، سالن همایش، رستوران و تالار پذیرایی است و با بهره‌برداری از آن، امکانات رفاهی و خدماتی مناسبی برای گردشگران و مسافران فراهم خواهد شد و این طرح، گامی مؤثر در جهت توسعه صنعت گردشگری و افزایش جذب گردشگر در شهرستان آبدانان محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به این طرح کمک شده است، تصریح کرد: کار ساخت این مجتمع گردشگری، خدماتی و رفاهی از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است و خوشبختانه با تخصیص اعتبارات مناسب، روند اجرایی این پروژه با سرعت مطلوبی در حال انجام است و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، شاهد رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه باشیم.

شریفی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: با افتتاح این مجتمع، آبدانان به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل خواهد شد و این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های گردشگری در سطح استان باشیم.