تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب در لرستان

محمدرضا بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان تولید محصول سیب در لرستان سالانه ۸۵ هزار تن است.

وی با بیان اینکه عمده سیب تولیدی لرستان سیب پاییزه، «رد» و «گل ده» است، عنوان کرد: به واسطه شرایط آب‌وهوایی مناسبی که شهرستان بروجرد دارد، سیب این شهرستان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: میزان سطح باغات سیب پاییزه و بهاره شهرستان بروجرد حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار است.

بیرانوند، تصریح کرد: در مجموع ۵۶ هزار تن میزان تولید سیب در شهرستان بروجرد است.

وی افزود: چهارهزار هکتار از باغات لرستان به کاشت محصول سیب اختصاص پیدا کرده است و ۳۰ درصد ارقام سیب لرستان تابستانه و ۷۰ درصد پاییزه است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: برداشت سیب در لرستان از ابتدای شهریورماه آغاز خواهد شد.