برکناری یک مسئول دیگر در کاخ سفید؛ معاون یهودی ترامپ کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، ویل شارف مسئول کارکنان کاخ سفید از اول سپتامبر ۲۰۲۶ به عنوان مشاور کاخ سفید و معاون رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد، شارف از اول سپتامبر جایگزین دیوید وارینگتون خواهد شد. وارینگتون پس از عملکرد موفق در سمت مشاور کاخ سفید و پیش از آن در کارزار انتخاباتی ترامپ به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا افزود که شارف را به خوبی می شناسد و این وکیل پیشتر در پرونده های مختلف از جمله در دیوان عالی آمریکا از او حمایت کرده است. ترامپ همچنین به سوابق شارف به عنوان دادستان فدرال آمریکا و وکیل بخش خصوصی و نیز فعالیت او به عنوان دستیار قضایی دو قاضی دادگاه استیناف فدرال اشاره کرد.

ویل شارف کیست؟

براساس گزارش چند منبع شارف در خانواده ای یهودی بزرگ شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس در ژانویه ۲۰۲۵ در گزارشی به نقش ویل شارف در دولت ترامپ پرداخت و نوشت: او در نخستین روزهای بازگشت ترامپ به قدرت در کنار رئیس جمهور حضور پررنگی داشت و اسناد و فرمان های اجرایی را برای امضای او آماده می کرد.

نقش شارف تنها به حضور در کنار ترامپ هنگام اعلام فرمان های اجرایی محدود نمی شود. او یکی از چهره های مهم در مدیریت جریان اطلاعات و امور ورودی و خروجی دفتر رئیس جمهور به شمار می رود.

شارف پیش از پیوستن به دولت جدید عضو تیم حقوقی ترامپ بود. او پیشتر به عنوان مدیر سیاست گذاری اریک گریتنس فرماندار سابق ایالت میزوری و همچنین در کارزار انتخاباتی کاترین هاناوی نامزد جمهوری خواه در سال ۲۰۱۶ فعالیت کرده بود.

ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ شارف را به عنوان مسئول کارکنان کاخ سفید منصوب کرد.

شارف تنها یکی از وکلای ترامپ است که پس از دفاع حقوقی از رئیس جمهور به دولت او راه یافته است. تاد بلانش و امیل بوف نیز که از ترامپ در پرونده کیفری مربوط به پرداخت حق السکوت در نیویورک دفاع کرده بودند به سمت های ارشد در وزارت دادگستری آمریکا منصوب شدند.