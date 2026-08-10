به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: تعداد مجوزهای صادراتی در حوزه مکملها از حدود ۴۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و ارزش صادرات نیز از حدود ۲.۵ میلیون دلار به حدود ۲.۸ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد در حوزه مکملها، هم تعداد مجوزهای صادراتی افزایش یافته و هم ارزش صادرات با رشد همراه بوده است؛ هرچند میزان رشد ارزش صادرات متناسب با افزایش تعداد مجوزها نبوده است.
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو در ادامه به وضعیت مصرف شیرخشکهای رژیمی و غذاهای ویژه یارانهای مشمول طرح پستی اشاره کرد و گفت: میزان مصرف این محصولات از حدود ۶۱۰ هزار عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۱۰ هزار عدد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
شعیبی تصریح کرد: افزایش مصرف ثبتشده این فرآوردههای ویژه، ضرورت تقویت برنامهریزی برای تأمین پایدار و هدفمند شیرخشکهای رژیمی و غذاهای ویژه یارانهای را بیش از پیش نشان میدهد.
وی با اشاره به اجرای کامل طرح توزیع متمرکز این محصولات از طریق شبکه پخش و پست و با استفاده از سامانه «حامی» افزود: طی سه سال اخیر، بیش از ۳۵ هزار نسخه الکترونیک حاوی شیرخشکهای رژیمی و غذاهای ویژه یارانهای ثبت شده است.
به گفته شعیبی، توسعه زیرساختهای الکترونیک در این حوزه، امکان مدیریت، رصد و پایش هدفمندتر فرآوردههای ویژه را فراهم کرده و به بهبود فرآیند توزیع و دسترسی گروههای مشمول کمک میکند.
وی همچنین از روند افزایشی صدور یا افزایش خط پروانه تأسیس در این حوزه خبر داد و گفت: تعداد این موارد از حدود ۴۰ مورد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۰ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از ۱۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که بیانگر توسعه ظرفیتهای تولیدی و افزایش فعالیتهای صنعتی در حوزه فرآوردههای طبیعی، مکمل و شیرخشک است.
نظر شما