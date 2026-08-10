همراهی دولت ترامپ با اقدام نتانیاهو علیه طرح صلح غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح صلح در غزه نگران نیست.

باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد، کاخ سفید از اظهارات نتانیاهو درباره طرح غزه نگران نیست و این موضع را بخشی از فصل انتخاباتی در اسرائیل می‌داند.

این مقام آمریکایی افزود که نتانیاهو هفته گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ مدعی شد با وجود تردیدهایش به طرح ۱۵ ماده‌ای فرصت داده و حملات به غزه را نیز برای فراهم کردن زمینه اجرای روند خلع سلاح کاهش دهد.

وی تاکید کرد: آمریکا نیازهای سیاسی نتانیاهو را درک می‌کند و تا زمانی که او به اجرای خواسته‌های واشنگتن ادامه دهد مخالفتی با موضع او ندارد.

بنا به ادعای این مقام آمریکایی مهم‌ترین مسئله برای واشنگتن کاهش حملات به غزه است. این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد.

نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد، رژیم صهیونیستی طرح ۱۵ ماده‌ای شورای صلح درباره نوار غزه را رد می‌کند و ارتش این رژیم تا زمانی که حماس به طور کامل و در همه ابعاد خلع سلاح نشود از این منطقه خارج نخواهد شد.

بر اساس این گزارش در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی و حماس با میانجیگری مصر، قطر، آمریکا و ترکیه درباره اجرای مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا توافق کردند. با این حال این رژیم همچنان بیش از ۵۰ درصد از اراضی نوار غزه را تحت اشغال خود دارد.