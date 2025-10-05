به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الحیه یکی از رهبران برجسته حماس و رئیس هیئت مذاکره کننده این جنبش بامداد امروز یکشنبه برای نخستین بار از زمان ترور نافرجام وی توسط رژیم صهیونیستی جلوی دوربین حاضر شد.

رژیم صهیونیستی در یک عملیات شکست خورده تلاش کرد با هدف قرار دادن محل برگزاری نشست سران حماس در دوحه آنها را ترور کند.

الحیه در این فایل ویدئویی که توسط تلویزیون العربی منتشر شده تاکید می کند همام الحیه پسر وی در جریان عملیات مذکور به شهادت رسید.

وی اضافه کرد که هیچ فرقی میان شهدای غزه و پسر او و دیگر اعضای خانواده اش که به شهادت رسیده اند نیست.امروزه ساکنان نوار غزه به نیابت از تمام امت اسلامی در حال مبارزه با دشمن صهیونیستی است.

الحیه تصریح کرد: امروزه ما در سایه درد و کرامت با رنج از دست دادن هزاران تن از فرزندان ملت فلسطین از زنان و کودکان گرفته تا افراد مسن به سر می بریم. خداوند با قرار دادن فرزندان، نوه ها، برادران و خویشاوندان ما در میان این شهدا به ما عزت داد. ما به این خانواده بزرگ ملت فلسطین به ویژه ساکنان نوار غزه تعلق داریم.