  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۳

حماس: دروغ‌های نتانیاهو برملا شد

جنبش حماس با صدور بیانیه ای به رسوا شدن دروغ های نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و کشتار ساکنان آن دروغ های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را مبنی بر کاهش عملیات نظامی در منطقه برملا کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است، جنایات رژیم صهیونیستی در حق فلسطینی های بی گناه در نوار غزه ادامه دارد به طوری که حملات این رژیم از صبح روز شنبه باعث شهادت 70 فلسطینی از جمله زنان و کودکان شده است.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از پاسخ مثبت حماس به طرح وی از رژیم صهیونیستی خواسته بود فورا حملات خود را علیه نوار غزه متوقف کند.

