  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۳

هشدار لاپید به ۲ وزیر رژیم صهیونیستی

هشدار لاپید به ۲ وزیر رژیم صهیونیستی

رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی به وزرای تندروی این رژیم در خصوص سنگ اندازی در مسیر توافق تبادل اسرا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که به ۲ وزیر تندروی این رژیم یعنی ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی اجازه نخواهد داد توافق با حماس را ناکام بگذارند.

وی اضافه کرد: ما تهدیدات این ۲ وزیر را علیه توافق تبادل اسرا می شنویم. هرگز به آنها اجازه نخواهیم داد توافق مذکور را از بین ببرند.

لاپید تصریح کرد، اکثریت نمایندگان پارلمان و ساکنان اراضی اشغالی طرح ترامپ را تأیید می کنند.

پیش از این بن گویر و اسموتریچ تهدید کرده بودند که در صورت دستیابی به توافق با حماس از ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی خارج می شوند.

کد خبر 6611716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها