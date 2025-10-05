هشدار لاپید به ۲ وزیر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که به ۲ وزیر تندروی این رژیم یعنی ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی اجازه نخواهد داد توافق با حماس را ناکام بگذارند.

وی اضافه کرد: ما تهدیدات این ۲ وزیر را علیه توافق تبادل اسرا می شنویم. هرگز به آنها اجازه نخواهیم داد توافق مذکور را از بین ببرند.

لاپید تصریح کرد، اکثریت نمایندگان پارلمان و ساکنان اراضی اشغالی طرح ترامپ را تأیید می کنند.

پیش از این بن گویر و اسموتریچ تهدید کرده بودند که در صورت دستیابی به توافق با حماس از ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی خارج می شوند.