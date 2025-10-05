به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که واقعیتی که طی ۲ روز گذشته خود را نشان داد این است، رژیم صهیونیستی راه دردناک و سختی را طی شش ماه گذشته و از زمان آغاز مجدد حملات علیه غزه در پیش گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است، بعد از این مدت مشخص شد که تل آویو به همان مشکل همیشگی یعنی باقی ماندن بر سر ۲ راهی راهبردی دچار شده است.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد، گزینه اول اسرائیل اشغال کامل نوار غزه و باقی ماندن در این منطقه بدون مشخص کردن محدوده زمانی و متحمل شدن هزینه های سنگین در سایه عدم آزادی اسرا است و گزینه دوم، توافق تبادل اسرا مجددا با هزینه های سنگین و عقب نشینی از نوار غزه و آزاد کردن اسرای فلسطینی به شمار می رود. با این وجود توافق اسرا بهتر از اشغال بی پایان نوار غزه محسوب می شود چرا که دست کم اسرای صهیونیست برمی گردند.